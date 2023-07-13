15 Temmuz Şehitleri Anısına Program Düzenlendi

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen programda konuştu. Göktaş, 15 Temmuz'un Türkiye'nin vatan kılınan bir gece olduğunu ve milletin birlik ve beraberliğini ispat ettiğini söyledi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "15 Temmuz, Türkiyemizi bir kere daha vatan kıldığımız gecenin adıdır. Aziz milletimizin bütün farklılıkları geride bırakarak; tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet olduğumuzu ispat ettiği gecedir" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz şehitleri anısına Milli Kütüphane'de ' Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları' programı düzenledi. Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Şemseddin Yalçın, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları katıldı. Programda 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.