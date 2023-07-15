15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 7'nci yıl dönümünde, İstanbul Valiliği ile 15 Temmuz Derneği iş birliğiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk Bayrağı asıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 7'nci yıl dönümünde, İstanbul Valiliği ile 15 Temmuz Derneği iş birliğiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Türk Bayrağı asıldı. <15 Temmuz Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 7'nci yıl dönümü nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde etkinlik düzenlendi. İstanbul Valiliği ile 15 Temmuz Derneği'nin birlikte gerçekleştirdiği etkinliğe İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, Başkan Vekili Tarık Şebik, yönetim kurulu üyeleri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.