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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde alev alan ve zaman zaman patlamalar yaşanan otomobil, kullanılamaz hale geldi. Sürücü yangın tüpüyle müdahale etse de alevler kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve soğutma çalışması yaptı. Otomobil kullanılamaz hale geldi, köprü trafiği kontrollü olarak sağlandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde alev alan ve zaman zaman patlamalar yaşanan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Köprüde Ankara istikametinde ilerleyen otomobilden birden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, güvenlik şeridine çektiği aracına yangın tüpüyle müdahalede bulundu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

KISA SÜREDE OTOMOBİLİ ALEVLER SARDI

Sürücünün müdahalesine rağmen kısa sürede büyüyen alevler otomobili sardı. Araçta zaman zaman patlamalar da meydana geldi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, aracın bulunduğu istikamette yolu trafiğe kapattı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

YANGIN İTFAİYE TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafik nedeniyle güçlükle olay yerine ulaşan itfaiye, yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması yaptı. Soğutma çalışmaları sırasında da araçta küçük çaplı patlamalar oldu.

Otomobil, yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi.

Köprü trafiğinde yoğunluk yaşanırken araçların geçişi kontrollü olarak sağlandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Kaynak: AA / Güncel

15 Temmuz İtfaiye Ankara Trafik Kaza Güncel Haberler

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