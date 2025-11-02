Haberler

FETÖ Darbe Girişiminde Şehit Olan Polisin Babası Hayatını Kaybetti
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit olan polis Velid Bekdaş'ın babası Abdulkadir Bekdaş, 73 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi Mardin'in Midyat ilçesine getirildi ve burada kılınan namazın ardından şehit oğlunun kabrinin yanında toprağa verildi. Törene yerel yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan polis Velid Bekdaş'ın Mardin'in Midyat ilçesinde yaşayan babası Abdulkadir Bekdaş, hayatını kaybetti.

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü Kızıltepe Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren 73 yaşındaki Bekdaş'ın cenazesi memleketi Midyat'a getirildi.

Bekdaş'ın cenazesi Hacı İsa Cengiz Camisi'nde kılınan namazın ardından Ulu Cami Mahallesi'ndeki Asri Mezarlık'ta şehit oğlunun kabrinin yanında toprağa verildi.

Törene, Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Masum Cengiz, Midyat Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Şenol Çeliker, Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Yunus Emre Dudaklı, Mardin Artuklu Üniversitesi Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Işık, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baykara, AK Parti Midyat İlçe Başkanı Atilla Yarış ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Selahattin Erol - Güncel
