15 Temmuz şehidi Sağman Riva Mezarlığı'nda kabri başında anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerince 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminde şehit olan Şenol Sağman, kabri başında anıldı.

15 Temmuz Derneğince Sağman'ın Beykoz Riva Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anmada, Kur'an okundu ve tüm şehitler için dua edildi. Programa şehidin yakınlarının yanı sıra Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Sağlam, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ile derneğin yönetim kurulu üyeleri ile Sağman'ın eşi Çilem Dilan Sağman katıldı.

Çilem Dilan Sağman, "Yıllar geçse eşimin acısı geçmiyor. Onsuz geçen zaman zor. Kolay bir şey değil. Hayat devam ediyor. Çocuğumuz var, ayakta durmak zorundayım. Onun anısını yaşatmak için yapabileceğim şey, arkasından Kur'an okutuyoruz. Bütün şehitlerimiz nurlar için yatsın, herkesin ailesine Allah sabırlar versin. 15 Temmuz'u Allah bir daha ülkemize yaşatmasın. Hiçbir zaman ülkece yaşamak istemeyiz." ifadelerini kullandı.

Anne Kadriye Sağman ise, 3 oğlundan birinin şehit olduğunu belirterek, "Çok iyi biriydi. 15 Temmuz gibi bir olay bir daha olmasın. Benim yaşadığım evlat acısını kimse görmesin." dedi.

"Şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyoruz"

15 Temmuz Derneği Başkanı Turunç da toprakları vatan kılan tüm şehitleri hayırla yad ettiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Çok yakın 6 yıl önce 15 Temmuz darbe girişimi gerçekleşti. Bugün 15 Temmuz şehidimiz Şenol Sağman'ı kabri başında ve bütün şehitlerimizle birlikte anıyoruz. Eğer o şehitlerimiz o gün kahramanca milletimiz, ülkemizin geleceği ve bayrağımız adına ortaya çıkmamış olsalardı, belki bugün Türkiye özgür değil ve iç savaşın eşiğindeydik. Şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyoruz. Şehit ailesi olmak Allah'ın bir lütfu, izzetidir. Geride kalan ailelerine saygı gösteriyoruz ve sabır diliyoruz."