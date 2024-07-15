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15 Temmuz şehidi Fatih Dalgıç, mezarı başında anıldı

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FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan polis memuru Fatih Dalgıç, Eskişehir'de mezarı başında anıldı. Dalgıç, darbe girişimi sırasında meslektaşlarına yardım etmek için gittiği Çengelköy Sabancı Polis Merkezi'nde vurularak şehit oldu. Anma programında çiçekler bırakıldı ve saygı atışı yapıldı.

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde meslektaşlarına yardım etmek için gittiği Çengelköy Sabancı Polis Merkezi'nde çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Fatih Dalgıç (26), memleketi Eskişehir'de mezarı başında anıldı.

Eskişehir'in Çifteler ilçesine bağlı Alikan Mahallesi'nde oturan İsmet ve Asiye Dalgıç çiftinin 5 çocuğundan biri olan Fatih Dalgıç, polis olduktan sonra İstanbul'da 5 yıl görev yaptı. Dalgıç, daha sonra Şırnak'a atandı. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan ancak 15 Temmuz darbe girişimi gecesi izinli olarak İstanbul'da bulunan Dalgıç, darbe girişimi sırasında meslektaşlarına destek ve yardım için Çengelköy Sabancı Polis Merkezi Amirliği'ne gitti. Dalgıç, burada darbecilerin açtığı ateşle vurularak şehit oldu.

SAYGI ATIŞI YAPILDI

Şehit polis memuru Fatih Dalgıç'ın Çifteler ilçesine bağlı Alikan Mahallesi'ndeki mezarı başındaki anmaya Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Muharip Hava Kuvvetleri ve Garnizon Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Çifteler Belediye Başkanı Zehra Konakcı ile şehidin annesi Asiye Dalgıç katıldı. Anma programında şehit polis memuru Fatih Dalgıç'ın mezarına çiçekler bırakıldı. Duanın ardından saygı atışı yapılırken, programa katılanlar şehit Dalgıç'ın aynı mahalledeki ailesinin evini ziyaret etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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