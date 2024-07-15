Üye Girişi
Haberler

15 Temmuz şehidi Mustafa Yaman Bartın'da anıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BARTIN Valiliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit olan Özel Harekat Camisi İmamı Mustafa Yaman, Ulus ilçesi Çubuklu köyündeki mezarı başında anıldı.

BARTIN Valiliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit olan Özel Harekat Camisi İmamı Mustafa Yaman, Ulus ilçesi Çubuklu köyündeki mezarı başında anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan saldırıda şehit düşen Özel Harekat Camisi İmamı Mustafa Yaman'ın, Bartın'a bağlı Çubuklu köyündeki kabri ziyaret edildi. Anma programına Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ersin Arslan, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Bozkurt ve yakınları katıldı. Köy caminde Yasin-i Şerif'in okunmasının ardından şehit Yaman'ın mezarının başına karanfil bırakıldı. Vali Arslan ve beraberindekiler, şehidin annesi Kezban, babası Mehmet ve ağabeyi Mevlüt Yaman'a başsağlığı diledi.

'8 YIL GEÇTİ AMA HALA ACIMIZ TAZE'

15 Temmuz gecesi Ankara'da görevli olduğunu belirten Bartın Valisi Nurtaç Arslan, "Hain darbe girişimini yakında hissettik ve o anı yaşadım. Allah, bir daha göstermesin; ama bu aziz milletimiz, kahramanca, fedakarca bu devlete, bu ülkeye sahip çıktıkça hiçbir kirli oyuna alet olmayacaktır. İstikbalinden, istiklalinden taviz vermeyecektir" dedi. Mustafa Yaman'ın annesi Kezban Yaman ise "Olayın üzerinden 8 yıl geçti ama hala acımız taze. Sanki 8 saat geçmiş gibi üzerinden, olay günü köydeydim. O bayram, ilk kez köye gelmedi. O gece telefonla çok aradık, sonra kayınbiraderi bizi arayarak acı haberi verdi. Allah, bir daha yaşatmasın" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bartın Valiliği Darbe Girişimi Mustafa Yaman Demokrasi 15 Temmuz Ankara Bartın Ulus Politika Güncel Haberler

Çeşme'de orman yangını! Alevler, 4 saat içerisinde bölgeyi tanınmaz hale getirdi

Çeşme'de orman yangını! Alevler, 4 saat içerisinde bölgeyi tanınmaz hale getirdi

 8 yıl geçse de izleri hala duruyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler

8 yıl geçse de izleri hala duruyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler

 Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi

Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi

 Milyoner'e katılan yarışmacı hiç susmadı! Kenan İmirzalıoğlu sonunda patladı: Makineli tüfek gibisin

Milyoner'e katılan yarışmacı hiç susmadı! Kenan İmirzalıoğlu sonunda patladı: Makineli tüfek gibisin
title