15 Temmuz Gazisi Tümgeneral Davut Ala Rize'de konferans verdi

RİZE'de, Samsun Garnizon Komutanı ve 15 Temmuz Gazisi Tümgeneral Davut Ala, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde düzenlenen 'Destanın İçerisinden Bir Kahraman Anlatıyor' konferansında 15 Temmuz gecesi ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 15 Temmuz Mili Birlik ve Demokrasi günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Destanın İçerisinden Bir Kahraman Anlatıyor' konferansında Samsun Garnizon Komutanı ve 15 Temmuz Gazisi Tümgeneral Davut Ala'yı hemşehrileriyle buluşturdu. 15 Temmuz günü, gecesi ve sonrasında yaşadıklarını anlatan Ala'yı, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nebi Gümüş, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ve çok sayıda vatandaş takip etti. Yaşadıklarını bir sunum çerçevesinde fotoğraf ve videolarla gözler önüne seren Ala, katılımcılar tarafından sık sık alkış aldı. 15 Temmuz'un Türk milletinin tarihinde asırlar boyu unutulmayacak bir dönüm olduğunu söyleyen Ala konferansını tamamladı.

Program hediye taktimi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.