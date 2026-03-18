15 Temmuz Derneğinin iftar programında şehitler anıldı

15 Temmuz Derneği tarafından düzenlenen iftar programında şehitler anıldı, gaziler ve şehit yakınlarıyla bir araya gelindi.

Şişli'deki Taşyapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen iftar programında konuşan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, 15 Temmuz'un toplumun hafızasında derin izler bıraktığını söyledi.

Ünal, 15 Temmuz'un zaman geçtikçe daha iyi anlaşılacağını belirterek, "15 Temmuz kurşun yarası gibidir. Kurşun yarası ilk başta sıcaktır, pek hissedilmez. 15 Temmuz da üzerinden zaman geçtikçe ne anlama geldiğinin daha derinlerde anlaşıldığı bir gece." dedi.

O gece yaşananlara değinen Ünal, "Kendisine kurşun sıkanlara bu millet elinde silah olduğu halde mukabelede bulunmadı. Onları derdest etti. Çıplak elleriyle devletini tuttu ve sabahleyin her şeyi eksiksiz devlete teslim etti. 15 Temmuz'un böyle bir ahlakı vardı." diye konuştu.

Mahir Ünal, 15 Temmuz'un anlaşılması ve gelecek nesillere aktarılması açısından derneğin varlığını çok önemsediğini kaydetti.

"Büyük bir güven içerisinde 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerine doğru ilerliyoruz"

Adalet Bakan Yardımcısı Sedat Ayyıldız ise derneğin her yıl düzenlediği iftar programlarıyla şehit yakınları ve gazileri bir araya getirdiğini belirterek, "Dernek yönetim kurulu üyelerimiz son derece gayretle, azimle bu işe gönüllü olarak sahip çıkıyor. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz." sözlerini sarf etti.

15 Temmuz sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ayyıldız, "Şehit ailelerimizin, gazilerimizin hem o gece hem o gece sonrasında yapılan yargılamalarda mahkeme salonlarını doldurarak hakimlerimizi, savcılarımızı yüreklendirmelerine bizatihi şahidim. Ailelerimiz ve gazilerimiz bu işin peşinde olduğu için, bu davaya sahip çıktıkları için hamdolsun bu iş yere düşmedi. Yargı mensuplarımızın cesaretiyle ve elbette ki Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayet ve cesaretiyle önemli bir noktaya gelmiş bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Ayyıldız, yakın coğrafyadaki gelişmelere değinerek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğini, cesaretini bizatihi yaşayarak müşahede ettiysek bugün de yaşadığımız süreçte, etrafımız ateş çemberiyken onun dirayeti, cesareti ve liderliğiyle hamdolsun büyük bir güven içerisinde, 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerine doğru ilerliyoruz. Elbette ki coğrafyamız bu haldeyken, bu durumdayken Sayın Cumhurbaşkanımızın tecrübesi ve dirayeti bizler için en önemli bir meşale, önümüzü, geleceğimizi aydınlatan en önemli meşaledir."

"Darbeleri unutursak, darbeler tekrarlanmaya yüz tutar"

15 Temmuz darbe davalarını takip eden avukatlar adına programa katıldığını belirten AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım da darbe girişimi sonrasında Hukukçular Derneği ile birlikte bir platform oluşturduklarını hatırlatarak, 300 avukatla birlikte hem gazilerin hem de şehit yakınlarının avukatlığını yaptıklarını belirtti.

Darbe davalarına ilişkin bilgi veren Yıldırım, Türkiye'de darbeyle ilişkili olarak açılmış 400 davadan 289'unun hemen hemen bitmiş vaziyette olduğunu aktardı.

Yıldırım, 15 Temmuz'da kullanılan askeri unsurlara değinerek, "9 bin asker, 35 uçak, 3 gemi, 37 helikopter, 74 tank, 246 zırhlı araç ve 4 bin silahla birlikte darbeye kalkışan bir FETÖ örgütünden bahsediyoruz." dedi.

O gecenin unutulmaması gerektiğinin altını çizen Yıldırım, "Aliya İzetbegoviç'in güzel bir sözü var. 'Soykırımı unutursanız soykırım tekrarlanır'. Benzer şeyi ülkemizde gerçekleştirilmek istenen darbeler için de söyleyebiliriz. Darbeleri unutursak, darbeler tekrarlanmaya yüz tutar." değerlendirmesinde bulundu.

"Siz bir kahramanın eşisiniz, bir kahramanın çocuğusunuz, babası, annesisiniz"

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ise şehitleri hatırlamak, onlara dua etmek ve onlara yönelik duyguları ifade etmek için şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldiklerini söyledi.

Ramazan ayı boyunca çeşitli illerde şehit yakınları ve gazilerle buluştuklarını anlatan Turunç, "15 Temmuz Derneği olarak yalnızca ramazan ayında iftar programları değil, ayın her gününde Türkiye'de 62 ile yakın ilde şehit aileleri ve gazilerimizle bir araya geliyoruz." diye konuştu.

Turunç, programda duygusal anlar yaşandığını dile getirerek, "Aileler de çok hüzünlenmişler. Gözyaşlarını akıtan oldu ama dedim ki onlara, 'Siz bir kahramanın eşisiniz, bir kahramanın çocuğusunuz, babası, annesisiniz. Evet bir hüznünüz olacak ama öbür tarafta sizin ömrünüzün sonuna kadar içinizde taşıyacağınız bir gururu da evlatlarınız size yaşatmış oldu. İyi ki böyle evlatlar dünyaya getirmişsiniz. O gün bizim geleceğimiz adına, milletin geleceği, insanlığın geleceği adına tankların altına yattılar' dedik." ifadesini kullandı.

Turunç, benzer bir girişimin yaşanmaması temennisinde bulunarak, "İnşallah ülkemizde böyle hain bir darbe girişimi olmaz. Olursa bile o gün sokağa çıkan milyonların tepkisinde daha çok sayıda insan yine devletini, milletini, bayrağını korumak adına tankların karşısına çıkar." diye konuştu.

Programda, 15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca yapılan darbe girişimine ait görüntüler de izletildi.