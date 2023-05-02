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15 Temmuz Derneğinden 14 Mayıs seçimlerine özel animasyon film

15 Temmuz Derneğinden 14 Mayıs seçimlerine özel animasyon film

Güncel Haberler

15 Temmuz Derneği, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için bir dakikalık animasyon film hazırladı.

15 Temmuz Derneği, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için bir dakikalık animasyon film hazırladı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, tarihi bir dönemeç niteliği taşıyan 14 Mayıs'taki seçimlere gidilirken anlamlı bir animasyon filme imza atıldığı belirtildi.

Özellikle seçim vaatlerinde FETÖ ve PKK'ya göz kırpanlara eleştiri niteliği taşıdığı aktarılan bir dakikalık film ile aslında seçimin kimler arasında geçtiğinin anlatıldığı kaydedilen açıklamada, "'Başaramayacaklar' ismini taşıyan animasyon filminde 14 Mayıs seçimlerinde, bağımsız bir Türkiye için çalışanlarla FETÖ'yü ve PKK'yı KHK'lerle yeniden serbest bırakıp ülkenin geleceğini peşkeş çekenler arasındaki seçimin fotoğrafı çekiliyor." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Filiz Kınık Öz - Güncel

14 Mayıs Güncel Haberler

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