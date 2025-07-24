15 Temmuz Derneği, FETÖ'nün darbe girişimini yurt dışında anlatacak

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini yurt dışında anlatmak amacıyla yürütecekleri çalışmaları açıkladı.

Çamlıca Kulesi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Turunç, İstanbul merkezli kamu yararına çalışan bir dernek olduklarını, 62 ildeki şehit ailelerini zaman zaman ziyaret ettiklerini söyledi.

Şehitlerin emaneti olan ailelere daima sahip çıkacaklarını belirten Turunç, "Önümüzdeki haftalar içerisinde belirlediğimiz 54 ülke var. Ama öncelikli olarak 13 ülkeyle bağlantılarımızı kurduk. 13 ülkeye, bir şehit yakını birinci dereceden eşi veya çocuğu, bir gazimiz ve dernekten bir arkadaş olmak suretiyle bu ülkelere gidecekler, 15 Temmuz'u anlatacaklar." dedi.

Turunç, ülkelere, darbe sürecinde yaşananları, çok iyi niyetli gibi gözüken bu kişilerin iyi niyetli olmadığını, eğitim alanını kamuflaj olarak kullandıklarını, meselenin sırf eğitim olmadığını anlatacaklarını ifade etti.

Bu örgütün Türkiye'de eğitim alanına girerek, kamuoyuna çok sempatik görünmeye çalıştıklarını kaydeden Turunç, "Biz bedel ödedik ama bu bedeli öderken aslında bunların çirkin yüzlerini dünyaya da anlatmış olduk. Anlatmaya da devam ediyoruz. Bütün bu gayretimiz ve koşturmalarımızın ana sebebi bu. Bu nedenle gerek ülkemizde, gerek yurt dışında bunları anlatarak bizim yaşadığımız sıkıntıları, problemleri yaşamayın demeye gidiyoruz." şeklinde konuştu.

"Millet adına biz duygularımızı ve yaşadıklarımızı anlatıyoruz"

Turunç, bir gazetecinin ABD'de çalışmaların olup olmadığını sorması üzerine, vize başvurusunda bulunduklarını, vize çıkması halinde orada da programların olacağını belirtti.

Herhangi bir ülkeden çekincelerinin olmadığını vurgulayan Turunç, "Çünkü millet adına biz duygularımızı ve yaşadıklarımızı anlatıyoruz. Utanacak bir tarafta değiliz, darbeciler utansın. Emperyal ülkelerle işbirliği yapanlar utansın. Biz bu milletin, sizler gibi milli insanlarıyız. Ecdadın bedel ödeyerek bize bıraktığı emanetleri korumak için o anlayışla sokaklara çıkmıştık. Bunu anlatmak için dünyanın her yerine gitmeyi planladık, düşünüyoruz." diye konuştu.

Turunç, ülkelerin Dışişleri Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve büyükelçiliklerle koordineli şekilde belirlendiğini ifade ederek, gidilecek bazı ülkeleri şu şekilde sıraladı:

"Balkanlarda; Kosova, Karadağ, Arnavutluk ve Makedonya, Asya'da Pakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Bangladeş, Japonya, Avrupa'da; Fransa, İngiltere, Hollanda, İspanya, İtalya, Belçika, Almanya, Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Macaristan ve Estonya, Afrika'da; Cezayir, Güney Afrika, Etiyopya ve Tanzanya, Amerika'da; Amerika Birleşik Devletleri ve Venezuela."

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de gideceklerini belirten Turunç, yıl boyunca ülkeler ziyaret edilerek, 15 Temmuz'u unutturmayacaklarını aktardı.