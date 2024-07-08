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15 Temmuz Darbe Davaları Platformu: İstanbul ve Ankara'daki yargılamaların durumu

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15 Temmuz Darbe Davaları Platformu, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından İstanbul ve Ankara'daki yargılamaların durumunu kamuoyuna açıkladı. Platform Başkanı avukat Mehmet Alagöz, darbe girişiminde 252 kişinin şehit olduğunu, 2 bin 735 kişinin yaralandığını belirtti. İstanbul'da 2 bin 423, Ankara'da 3 bin 460 sanık hakkında hüküm kurulduğunu ifade eden Alagöz, kararların Yargıtay ve İstinaf süreçlerinde olduğunu söyledi.

15 Temmuz Darbe Davaları Platformu, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından İstanbul ve Ankara'daki yargılamaların durumunu kamuoyuna açıkladı.

Platform Başkanı avukat Mehmet Alagöz, Bayrampaşa'da bir otelde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, FETÖ mensubu yaklaşık 9 bin askeri personelin savaş uçakları, helikopterler, tanklar ve zırhlı araçlarla düzenlediği saldırılarda 252 kişinin şehit olduğunu, 2 bin 735 kişinin yaralandığını söyledi.

Darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümet ve milletin cesur direnişi sayesinde durdurulduğunu dile getiren Alagöz, ilk derece mahkemelerinde açılan fiili darbe davalarının tamamlandığını, yeni delillerle bazı ek davaların açıldığını, firari sanıklar nedeniyle de bazı dosyaların ayrıldığını kaydetti.

Alagöz, 15 Temmuz'un ardından 58 ilde darbe yargılaması yapıldığını, Türkiye genelinde başlangıçta 293 fiili darbe davası görüldüğünü belirterek, mahkemelerce yapılan tefrikler, istinaf ve Yargıtay aşamalarındaki kısmi bozmalar sonrasında dosya sayısının 400'ü aştığını kaydetti.

İstanbul'da 2 bin 423, Ankara'da 3 bin 460 sanık hakkında hüküm kuruldu

İstanbul'da 2 bin 423 sanık hakkında hüküm kurulduğunu ifade eden Alagöz, bunlardan 382'sinin ağırlaştırılmış müebbet, 688'inin müebbet hapis cezası aldığını bildirdi.

Avukat Alagöz, 282 sanık hakkında süreli hapis cezası, 789'u hakkında beraat kararı verildiği, 282'si hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığının kararlaştırıldığını kaydetti.

Ankara'daki yargılamalarda ise 3 bin 460 sanık hakkında hüküm kurulduğunu, bunlardan 927'sinin ağırlaştırılmış müebbet, 491'inin ise müebbet hapis cezası aldığını belirten Alagöz, 1036 sanık hakkında süreli hapis cezası verildiğini, 696 sanık hakkında beraat, 310 sanık hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığının kararlaştırıldığını söyledi.

Alagöz, Muğla'da da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan sanıklardan firari olan bir kişinin dosyasının ayrıldığını dile getirerek, "Türkiye genelinde ilk derece mahkemelerince karar verilen 289 filli darbe davasında toplam 8 bin 725 kişi hakkında karar verildi. 1634 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 1336 sanığa müebbet, 1891 sanığa süreli hapis cezası, 2 bin 870 sanığa beraat, 964 sanık hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığı kararlaştırıldı." diye konuştu.

Yargıtay ve İstinaf süreçleri devam ediyor

Avukat Alagöz, 289 fiili darbe davasının tamamında karar verildiğini, bunlardan 269'unun Yargıtay aşamasında olduğunu, Yargıtay'da 195 davanın onandığını, 37 davanın ise kısmen bozulduğunu ifade etti.

Türkiye'de bir daha darbe girişimlerinin yaşanmaması için yargılamaların her aşamasını takip edeceklerine dikkati çeken Alagöz, "Milletimiz 15 Temmuz gecesi vatanına sahip çıktı. Bizler de milletin davasına sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Alagöz, 15 Temmuz Darbe Davaları Platformu olarak, yargılama süreçlerinin şeffaf ve adil bir şekilde devam ettiğini, darbecilerin cezalandırılması için çalıştıklarını, 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gaziler adına adalet arayışlarını sürdüreceklerini vurguladı.

Toplantıya, İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı Yasin Şamlı, Hukukçular Derneği Genel Başkan avukat Ahmet Yılmaz, 15 Temmuz Darbe Davaları Platformu Kurucu Başkanı avukat Rıza Saka ile çok sayıda hukukçu katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Alagöz 15 Temmuz Yargıtay İstanbul Ankara Güncel Haberler

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