15 Temmuz'daki Kadın Cinayeti Aydınlatıldı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Suç Araştırma Timi'nin ( Jasat ), 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde Mardin'de işlenen kadın cinayetini aydınlattığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 15 Temmuz 2016'da işlenen cinayet ile ilgili düzenlenen operasyonun detaylarını paylaştı. Buna göre; Midyat ilçesinde, 4 aylık hamile olan N.Ş.'nin cesedi, evinin yakınlarındaki su kuyusunda bulunmuş ancak olayın failleri hain darbe girişimi gecesi yaşananlar nedeniyle belirlenememişti. Mardin'de yapılan detaylı ve teknolojik çalışmalar sonucu; mevcut delillerin kriminal laboratuvarında tekrar incelenmesi sağlandı. Ortaya çıkan ve elde edilen biyolojik delillerle faillerin peşine düşüldü. Elde edilen yeni delillerle birlikte yapılan mukayeseler sonucu 5 şüpheli yakalandı. Devam eden çalışmalarda, DNA eşleşmesi sağlanan ve cinayeti işlediği tespit edilen M.U.G. Bursa'da yakalandı. Failin kardeşi M.G.'nin ise suça iştirak ettiği belirlendi. 2 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

'KABİNE DÖNEMİMİZDE FAİLİ MEÇHURL CİNAYET YOKTUR'

Bakan Yerlikaya, " Jasat'ımız faili meçhul cinayetleri geriye dönük olarak tek tek ele alıyor. Kurduğumuz 'Özel JASAT Ekipleri' ile olayları aydınlatmaya devam ediyor. Yıllar önce işlenen cinayetlerin peşini bırakmıyoruz. Kabine dönemimizde faili meçhul cinayet yoktur. Cinayetlerin tamamının kim ya da kimler tarafından işlendiği aydınlatılmıştır. Son 3 yılda da ülkemizde 'kasten öldürme' yüzde 17,4 azalmıştır. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.