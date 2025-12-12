15'inci AB İnsan Hakları Film Günleri ve Kısa Film Yarışması Ödülleri Ankara'da Sahiplerini Buldu

(ANKARA) - Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun düzenlediği 15. AB İnsan Hakları Film Günleri ve Kısa Film Yarışması'nda ödüller Ankara'da sahiplerini buldu. 317 başvuru arasından seçilen finalistler gecede tanıtılırken, insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve iklim krizi temalı özel ödüller de dağıtıldı.

Yarışmanın değerlendirme sürecinde görev alan tüm jüri üyeleri arasında oyuncu Canan Ergüder, yönetmen Selman Nacar, Prof. Dr. S. Ruken Öztürk, sinema eleştirmeni ve senarist Burak Göral ile gazeteci-yazar ve insan hakları aktivisti Hacer Foggo, Ön Değerlendirme Jürisi'nden Bilkent Üniversitesi'nden Fulten Larlar ve Boran Aksoy ile Ankara Üniversitesi'nden Tuğçe Kutlu yer aldı.

Törenin açılış konuşmasını AB Türkiye Delegasyonu geçici Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinkas yaptı. Vilcinkas, konuşmasında, şöyle konuştu:

"Avrupa Birliği, bu karşılaşmaların gücüne gerçekten inanıyor çünkü insan hakları yasalar ya da ilgili kurumlar tarafından şekillenmiyor. Bence onlar, sanatın gün yüzüne çıkardığı çok gerçek ve kırılgan anlarda hayat buluyor.

Elbette sinema, bu gerçekleri görünür kılmak ve yankılatmak gibi eşsiz bir yeteneğe sahip. Avrupa Birliği olarak biz de her koşulda bu temel hakları korumaya ve güçlendirmeye, ayrıca bunları savunmak ve korumak için çalışanların yanında durmaya bağlılığımızı sürdürüyoruz.

Bu yüzden bu akşam, bize eserlerini emanet eden tüm yönetmenlere, yaratıcılıklarına, katkılarına tüm ekip adına şükranlarımı sunmak istiyorum. Bu festivalin bir parçası olmayı seçmiş olmanız bizim için gerçekten bir onur.

Avrupa Birliği Delegasyonu olarak, günümüz insan hakları mücadelelerine ışık tutan yaratıcı sesleri desteklemekten gurur duyuyoruz. Ayrıca ortaklarımıza, özellikle burada ön sırada oturan jüri üyelerine ve tabii ki bu festivalin gerçekleşmesine katkıda bulunan herkese teşekkür etmek istiyorum.

Gösterimleri merakla, empatiyle dolduran ve dolduracak olan izleyicilerimize teşekkür etmek istiyorum. Bu filmlere perdelerin ötesinde de bir yaşam vermenizi umuyoruz. Bu gece ödüllere seçilen filmleri kutlarken aynı zamanda ortak bir bağlılığı da kutluyoruz. Burada aday gösterilen her film, kurmayı umduğumuz geleceğin bir parçasını taşıyor.

Bu nedenle törene başlarken, sizleri bu düşünceleri ileri taşımaya davet ediyorum. Filmlerle başlayan sohbetlerin, kurulan bağlantıların ve hayal etmenin yeni yollarının birbirimizle paylaşılan bir dayanışmaya dönüşmesine izin verin.

Umarım burada gördüklerimizden şekillenen en küçük adım bile, inandığımız değerlere yönelik daha büyük bir hareketin parçası olabilir. Bir kez daha aramıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Hikayeleri yanınızda taşıdığınız için çok teşekkür ederim ve umarım bu akşamın geri kalanı sizin için keyifli ve zenginleştirici olur."

Vilcinkis'in konuşmasından sonra 317 kısa film arasından seçilen 20 finalistin kısa filmlerinin tanıtımları gösterildi.

İnsan Hakları ödüllerinin yanı sıra Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve İklim Krizi özel ödülleri de sahiplerini buldu. Birincilik ödülü Miray Kuyumcu'ya verilirken; ikincilik ödülünün sahibi Serhat Boylu, üçüncülük ödülünün sahibi ise Furkan Akarsu oldu.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Özel Ödülü de Zeynep Sıla Demircioğlu'na verildi. İnsan Hakları Mansiyon Jüri Özel Ödülü'nün sahibi de Abdullah Harun İlhan oldu.