Haberler

15'inci AB İnsan Hakları Film Günleri ve Kısa Film Yarışması Ödülleri Ankara'da Sahiplerini Buldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından düzenlenen 15. AB İnsan Hakları Film Günleri ve Kısa Film Yarışması'nda ödüller verildi. 317 başvuru arasından seçilen finalistlerin kısa filmleri tanıtıldı ve insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ile iklim krizi temalı ödüller sahiplerini buldu.

(ANKARA) - Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun düzenlediği 15. AB İnsan Hakları Film Günleri ve Kısa Film Yarışması'nda ödüller Ankara'da sahiplerini buldu. 317 başvuru arasından seçilen finalistler gecede tanıtılırken, insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve iklim krizi temalı özel ödüller de dağıtıldı.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından düzenlenen 15'inci Avrupa Birliği İnsan Hakları Film Günleri ve Kısa Film Yarışması ödül töreni Ankara'da düzenlendi.

Yarışmanın değerlendirme sürecinde görev alan tüm jüri üyeleri arasında oyuncu Canan Ergüder, yönetmen Selman Nacar, Prof. Dr. S. Ruken Öztürk, sinema eleştirmeni ve senarist Burak Göral ile gazeteci-yazar ve insan hakları aktivisti Hacer Foggo, Ön Değerlendirme Jürisi'nden Bilkent Üniversitesi'nden Fulten Larlar ve Boran Aksoy ile Ankara Üniversitesi'nden Tuğçe Kutlu yer aldı.

Törenin açılış konuşmasını AB Türkiye Delegasyonu geçici Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinkas yaptı. Vilcinkas, konuşmasında, şöyle konuştu:

"Avrupa Birliği, bu karşılaşmaların gücüne gerçekten inanıyor çünkü insan hakları yasalar ya da ilgili kurumlar tarafından şekillenmiyor. Bence onlar, sanatın gün yüzüne çıkardığı çok gerçek ve kırılgan anlarda hayat buluyor.

Elbette sinema, bu gerçekleri görünür kılmak ve yankılatmak gibi eşsiz bir yeteneğe sahip. Avrupa Birliği olarak biz de her koşulda bu temel hakları korumaya ve güçlendirmeye, ayrıca bunları savunmak ve korumak için çalışanların yanında durmaya bağlılığımızı sürdürüyoruz.

Bu yüzden bu akşam, bize eserlerini emanet eden tüm yönetmenlere, yaratıcılıklarına, katkılarına tüm ekip adına şükranlarımı sunmak istiyorum. Bu festivalin bir parçası olmayı seçmiş olmanız bizim için gerçekten bir onur.

Avrupa Birliği Delegasyonu olarak, günümüz insan hakları mücadelelerine ışık tutan yaratıcı sesleri desteklemekten gurur duyuyoruz. Ayrıca ortaklarımıza, özellikle burada ön sırada oturan jüri üyelerine ve tabii ki bu festivalin gerçekleşmesine katkıda bulunan herkese teşekkür etmek istiyorum.

Gösterimleri merakla, empatiyle dolduran ve dolduracak olan izleyicilerimize teşekkür etmek istiyorum. Bu filmlere perdelerin ötesinde de bir yaşam vermenizi umuyoruz. Bu gece ödüllere seçilen filmleri kutlarken aynı zamanda ortak bir bağlılığı da kutluyoruz. Burada aday gösterilen her film, kurmayı umduğumuz geleceğin bir parçasını taşıyor.

Bu nedenle törene başlarken, sizleri bu düşünceleri ileri taşımaya davet ediyorum. Filmlerle başlayan sohbetlerin, kurulan bağlantıların ve hayal etmenin yeni yollarının birbirimizle paylaşılan bir dayanışmaya dönüşmesine izin verin.

Umarım burada gördüklerimizden şekillenen en küçük adım bile, inandığımız değerlere yönelik daha büyük bir hareketin parçası olabilir. Bir kez daha aramıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Hikayeleri yanınızda taşıdığınız için çok teşekkür ederim ve umarım bu akşamın geri kalanı sizin için keyifli ve zenginleştirici olur."

Vilcinkis'in konuşmasından sonra 317 kısa film arasından seçilen 20 finalistin kısa filmlerinin tanıtımları gösterildi.

İnsan Hakları ödüllerinin yanı sıra Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve İklim Krizi özel ödülleri de sahiplerini buldu. Birincilik ödülü Miray Kuyumcu'ya verilirken; ikincilik ödülünün sahibi Serhat Boylu, üçüncülük ödülünün sahibi ise Furkan Akarsu oldu.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Özel Ödülü de Zeynep Sıla Demircioğlu'na verildi. İnsan Hakları Mansiyon Jüri Özel Ödülü'nün sahibi de Abdullah Harun İlhan oldu.

Kaynak: ANKA / Güncel
Mahkemeye sevk edildi! Güllü'nün kızı merak edilen soruya böyle yanıt verdi

Tüm Türkiye'nin merak ettiği soruya böyle yanıt verdi
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatları davadan çekildi

Güllü'nün kızının avukatlarından şüpheleri kanıtlayacak hamle
Karadeniz'de 4.1, Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

İki denizimizde dakikalar içinde peş peşe depremler
Rusya, Ukrayna'nın Odessa kentine saldırı düzenledi, Türk gemisi isabet aldı

Karadeniz'de gerilim tırmanıyor! Rusya, Türk yük gemisini vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
'Hamileyim' deyip kandırdı, 6 gün sonra altınlarla sırra kadem bastı

Damat düğünden 6 gün sonra hayatının şokunu yaşadı
Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! 4 aşçı gözaltında

Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! Gözaltı sayısı arttı
Epstein'ın arşivi açıldı: Trump'lı fotoğraflar ortaya saçıldı

İnkar ediyordu ama... Trump'ın başını yakacak fotoğraflar çıktı
İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt
Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi

Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi
Masaj salonlarına fuhuş operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltında

Masaj salonlarına fuhuş operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltında
Ukrayna'da Türk gemisine düzenlenen saldırı ile ilgili Dışişleri'nden açıklama

Türk gemisine yapılan saldırıyla ilgili Ankara'dan ilk açıklama
Bütçe görüşmelerinde protesto: Milletvekilleri salonu boşalttı

O bakan kürsüye çıkar çıkmaz Genel Kurul'u terk ettiler
Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi

Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi
Bolu Belediye Başkanı Özcan, Kabe'den video mesaj paylaştı

Kutsal topraklardan bu videoyu paylaştı
Temizlik yaparken ağacın dibinde içi dolar dolu paket buldu

Ağacın dibinde buldu, tam çöpe atacakken içinden dolarlar fışkırdı
title