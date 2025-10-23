Haberler

14 Yıl Aradan Sonra Köyüne Dönen Abdi'nin Duygu Dolu Anları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İç savaş nedeniyle Türkiye'ye göç eden İssam Abdi, Suriye'deki köyüne dönerek harabeye dönmüş yerlerini görünce duygusal anlar yaşadı. İsrail ordusunun baskınlarıyla yıkılan köyünün durumunu anlatırken yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından, 14 yıl sonra ailesiyle Türkiye'den ülkesine dönen İssam Abdi, İsrail ordusunun sürekli baskınlarıyla harap olan köyünü tanımakta güçlük çekti.

Suriye'nin güneybatısında yer alan Kuneytra ilinin Biracem köyünde doğan 62 yaşındaki Abdi, 2011'de başlayan iç savaş nedeniyle ailesiyle Türkiye'ye göç etmek zorunda kaldı.

Abdi, rejimin 8 Aralık 2024'te devrilmesiyle sona eren iç savaşın ardından doğup büyüdüğü topraklara döndü.

İşgal altındaki Golan bölgesinde çocukluğunu geçiren Abdi, bir gün yeniden yerleşmeyi umduğu köyünü, kızı Sara ile ziyaret etti. Köyünü İsrail'in baskınları nedeniyle harabeye dönmüş ve tanınmaz halde bulan Abdi, çocukluk anılarının geçtiği sokaklarda dolaşırken duygusal anlar yaşadı.

Karşılaştıkları manzara karşısında büyük hayal kırıklığı yaşayan Abdi, İsrail ordusunun, köyün çevresinde dört ayrı askeri üs kurduğunu gördü.

AA muhabirine, 14 yılın ardından ilk kez köyüne geldiğini söyleyen Abdi, Biracem köyünün geçmişte dayanışma ruhuyla öne çıktığını vurguladı.

Abdi, "Bizim köyümüz temizliğiyle, gençlerin birlik içinde oluşuyla biliniyordu. Sağlık ve çevre temizliğini korumak için köyde tütün satışını yasaklayan kararlar bile alınmıştı. Şimdi ise köyün yarısı yıkık durumda, çok az insan kalmış." dedi.

Köyün girişinde kurşun izleriyle dolu duvarları, evlerine isabet eden mermileri ve büyükbabasının taş duvarlı, kiremit çatılı evinin yerinde sadece yıkıntıları görünce içinin yandığını dile getiren Abdi, "Ne yeşillik kaldı ne de insanlar, sadece yıkıntılar kaldı." diye konuştu.

Evlerinin yakınında askeri noktalar bulunduğunu belirten Abdi, "Evimizin hemen yanında Birleşmiş Milletler (BM) gözetleme noktası var, arkasında ise Yahudi karakolu. Ben 'İsrail ordusu' demiyorum, onlar bir çete. Yahudilik bir dindir, kitap ehlidir ancak bu siyonist çeteler, Müslümanlara zarar veren DEAŞ gibidir. Her şeyi ihlal ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Sürekli baskınlar ve zaman zaman köylülere yapılan baskılar nedeniyle evlerini yeniden inşa edip yerleşmenin çok zor olduğunu kaydeden Abdi, "Türkiye'de bulunduğum dönemde İsrail askerleri köye gelip yardım dağıtmaya kalktılar ama köylüler bu yardımları toplayıp yaktı. Biz onların ne yardımını ne de varlığını istiyoruz." dedi.

Dileğinin, tüm köylülerin yeniden topraklarına dönmesi ve daha iyi bir geleceğe sahip olmaları olduğunu aktaran Abdi, "Suriye'ye ilk adım attığım an, uçağın tekerlekleri yere değdiğinde gözyaşlarımı tutamadım. Kayıp bir şeyi bulmuş gibiydim, sonunda nefes alabildim." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel
Yenidoğan davasında tarihi duruşma başladı! Savcı Yavuz Engin'le ilk yüzleşme

Türkiye'nin kilitlendiği yüzleşme
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı! Ceza kesildi

Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı
Rakam inanılmaz seviyelerde! Galatasaray resmen para basıyor

Rakam inanılmaz seviyelerde! Galatasaray resmen para basıyor
Şampiyonlar Ligi maçı sonrası dünyanın konuştuğu an! Arda'nın yüzü şekilden şekle girdi

Şampiyonlar Ligi maçı sonrası Arda'nın yüzü şekilden şekle girdi
Yeni vergi düzenlemesi Komisyon'da kabul edildi! Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor

Yeni vergi düzenlemesi kabul edildi! Tüm hesaplar sil baştan değişiyor
Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı! Ceza kesildi

Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı
Avrupa ülkesinde görülmemiş skandal! Polis ile asker arasında çatışma çıktı

Tarihte böylesi görülmedi! Askerle polis çatıştı, ülke ayağa kalktı
Zehra Güneş'in mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü

Mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü
Mansur Yavaş cephesinden ''Soruşturma izni verildi'' iddiasına yanıt

Ankara'yı karıştıran Mansur Yavaş iddiasına yanıt
2 kişinin öldüğü yerde kaydedildi! 'Kaç' uyarısıyla kurtuldu

2 kişinin öldüğü yerde kaydedildi! 'Kaç' uyarısıyla kurtuldu
Türkiye'de de yok satıyor! Dünyaca ünlü otomobil markası 13 bin aracını geri çağırdı

Türkiye'de de yok satıyor! Ünlü marka binlerce aracını geri çağırdı
Ölümden dönen İrem Helvacıoğlu cephesinden ilk açıklama

Ünlü oyuncu ölümden döndü! Sağlık durumu hakkında ilk açıklama
Ozan Güven'in hapis cezası kesinleşti

5 yıl sonra karar çıktı! Ozan Güven hapse giriyor
Bütün dünya Osimhen'i konuşuyor: Canavar modunda

Bütün dünya onu konuşuyor: Canavar modunda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.