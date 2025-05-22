14 Yaşındaki Lise Öğrencisi Başından Vurulmuş Halde Bulundu

14 Yaşındaki Lise Öğrencisi Başından Vurulmuş Halde Bulundu
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde 14 yaşındaki lise öğrencisi Sultan Y., evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde lise öğrencisi Sultan Y. (14), evinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Altındağ ilçesi Beşikkaya Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Daireden gelen silah sesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Sultan Y.'yi başından silahla vurulmuş halde buldu. Sağlık ekipleri, Sultan Y.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri evde inceleme yaptı. Sultan Y.'nin cesedinin bulunduğu odada ve pencerelerde parmak izi araması yapıldı. Sultan Y.'nin evde yalnız olduğu belirtilirken, olayın ardından eve gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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