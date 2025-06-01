14 Yaşındaki Çocuk, Babasını Öldürdü, Annesini Yaraladı

14 Yaşındaki Çocuk, Babasını Öldürdü, Annesini Yaraladı
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Elazığ'ın Palu ilçesinde 14 yaşındaki K.K., tartıştığı babasını silahla öldürürken, annesini de yaraladı. Olay, ihbar üzerine sağlık ve polis ekiplerinin hızlıca müdahale etmesiyle gerçekleşti.

Elazığ'ın Palu ilçesinde 14 yaşındaki çocuk, babasını silahla öldürdü, annesini yaraladı.

Yeni Mahalle'deki evlerinde K.K. henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı babası O.K. ile annesi G.K'ye evde bulunan tabanca ile ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede, babanın hayatını kaybettiği belirlendi, yaralı anne ise kentteki bir hastaneye kaldırıldı.

K.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
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