14 yaşındaki çocuk, avukat babasını 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Sancaktepe'de oturan Avukat Fatih Gürbüz Karakoyunlu, 14 yaşındaki oğlu K. Karakoyunlu tarafından evinde 20 defa bıçaklanarak öldürüldü. Çocuğun, babasının kendisine çok fazla karıştığı için öldürdüğü iddia edildi.

UYUDUĞU SIRADA 20 YERİNDEN BIÇAKLADI

Saat 07: 00 sıralarında Sancaktepe Sarıgazi mahallesinde bir sitede meydana gelen olayda avukat Fatih Fatih Gürbüz Karakoyunlu'nun eşi, araçla oğlu 14 yaşındaki K. Karakoyunlu'yu okula götürmek için siteden çıktı. Telefonunu unuttuğunu söyleyen K. Karakoyunlu eve geri döndü. Eve giren 14 yaşındaki çocuk, odasında uyuyan babasını 20 yerinden bıçakladı. Baba Karakoyunlu aldığı bıçak darbeleri sonucu yaralanırken, çocuk annesinin yanına koşarak evde yabancı birisinin olduğunu söyledi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Annesi eve gittiğinde, eşinin kanlar içerisindeki halini gördü. Eşinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı ilk müdahalenin ardından Fatih Gürbüz Karakoyunlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, sitenin etrafında önlem aldı.

MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLMUŞTU

Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından Fatih Gürbüz Karakoyunlu'nun cansız bedeni, otopsi işlemleri için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan hayatını kaybeden Avukat Fatih Gürbüz Karakoyunlu'nun, geçtiğimiz milletvekili seçimlerinde CHP 1. Bölge İstanbul Aday Adayı olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.