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14 yaşındaki çocuk, avukat babasını 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü

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İstanbul Sancaktepe'de 14 yaşındaki çocuk, kendisine çok fazla karıştığı gerekçesiyle babasını 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Sancaktepe'de oturan Avukat Fatih Gürbüz Karakoyunlu, 14 yaşındaki oğlu K. Karakoyunlu tarafından evinde 20 defa bıçaklanarak öldürüldü. Çocuğun, babasının kendisine çok fazla karıştığı için öldürdüğü iddia edildi.

UYUDUĞU SIRADA 20 YERİNDEN BIÇAKLADI

Saat 07: 00 sıralarında Sancaktepe Sarıgazi mahallesinde bir sitede meydana gelen olayda avukat Fatih Fatih Gürbüz Karakoyunlu'nun eşi, araçla oğlu 14 yaşındaki K. Karakoyunlu'yu okula götürmek için siteden çıktı. Telefonunu unuttuğunu söyleyen K. Karakoyunlu eve geri döndü. Eve giren 14 yaşındaki çocuk, odasında uyuyan babasını 20 yerinden bıçakladı. Baba Karakoyunlu aldığı bıçak darbeleri sonucu yaralanırken, çocuk annesinin yanına koşarak evde yabancı birisinin olduğunu söyledi.

14 yaşındaki çocuk, avukat babasını 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Annesi eve gittiğinde, eşinin kanlar içerisindeki halini gördü. Eşinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı ilk müdahalenin ardından Fatih Gürbüz Karakoyunlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, sitenin etrafında önlem aldı.

14 yaşındaki çocuk, avukat babasını 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü

MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLMUŞTU

Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından Fatih Gürbüz Karakoyunlu'nun cansız bedeni, otopsi işlemleri için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan hayatını kaybeden Avukat Fatih Gürbüz Karakoyunlu'nun, geçtiğimiz milletvekili seçimlerinde CHP 1. Bölge İstanbul Aday Adayı olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Fatih Gürbüz Karakoyunlu Sancaktepe Fatih Aile İçi Şiddet İstanbul Cinayet Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

haksız mıyım:

Allah, çocuklarımızı korusun. Böylesi evlat değil şeytan. ciddi sahip çıkmak çocuklara. internetin büyüttüğü çocuklar mahvoluyor. interneti kesin ciddi denetleyin anne babalar

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Tolga Babacan:

Allah hayirli evlat nasip etsin... Vay gidene...

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ayşe kart :

Allah rahmet eylesin, cocuk yetiştirmek dünyanın en zor işlerinden. Valla kimse büyük konuşmasın ama bazan ipin ucu kaçmış oluyor.evet çocuklar genelde arkadaş ortamından etklenir oroda kendini ispatlamak ve kabul görmek ister.Birazda doğsında bencillik varsa keyfine zerre keder istemez.Bu yaşata bukadar canince davranması pisikooljisininde yerinde olmadığını gösterir. Trajedi......

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