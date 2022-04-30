14 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı iddiasıyla 4 kişi tutuklandı - Haberler

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14 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı iddiasıyla 4 kişi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Yeliz Alagöz - Güncel
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14 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı iddiasıyla 4 kişi tutuklandı

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, 14 yaşındaki çocuğun fuhşa sürüklendiği ve cinsel istismara uğradığı iddiasıyla 4 kişi tutuklandı.

ÇAYCUMA, ZONGULDAK (DHA) - ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, 14 yaşındaki çocuğun fuhşa sürüklendiği ve cinsel istismara uğradığı iddiasıyla 4 kişi tutuklandı.

Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar ve çocuğun fuhşa sürüklenmesi suçlarından E.Ö., H.D., O.Ç., A.Ç., R.G. ve V.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ö., H.D., O.Ç. ve A.Ç., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, R.G. ve V.S. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Yeliz Alagöz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Hisarcık, Çaycuma, Güncel, Haberler

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