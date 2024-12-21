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Cumhurbaşkanı Kararı ile 14 Üniversiteye Yeni Rektör Atamaları Yapıldı

Cumhurbaşkanı Kararı ile 14 Üniversiteye Yeni Rektör Atamaları Yapıldı
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Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile ODTÜ'nün eski Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'ne atandı. Ayrıca 14 üniversitede yeni rektörler göreve başladı ve Yüksek Öğretim Kurulu Üyeliği'ne Doç. Dr. Huriye Reyhan Demircioğlu atandı.

(ANKARA) - Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile; 14 üniversiteye yeni rektör atandı. ODTÜ'nün eski Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök'ün, Türk- Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'ne ataması gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar ile; ODTÜ'nün eski Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'ne atandı. Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi Üyesi Dr. Yener Mehmet Sonuşen görevden alınırken, Üyeliklere; Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata, Prof. Dr. İsmail Yüksel ve Prof. Dr. Mesut Güner getirildi.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ahmet Şahin, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Ankara Medipol Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Tolga Tolunay, Avrasya Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mahir Kadakal, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Türkay Dereli, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Duruel, Siir Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Nihat Şındak, Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ali Özen, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Yusuf Sarınay, Toros Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ömer Arıöz, Ufuk Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ahmet Hakan Haliloğlu, Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Durman atandı.

Yüksek Öğretim Kurulu Üyeliği'ne ise Doç. Dr. Huriye Reyhan Demircioğlu getirildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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