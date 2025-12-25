14 Ülkeden İsrail'e Ortak Kınama Açıklaması: Yeni Yerleşim Kararı Geri Alınmalı

(ANKARA) – Aralarında İngiltere, Fransa, Almanya ve Japonya'nın da bulunduğu 14 ülke, yayımladıkları ortak bildiriyle İsrail güvenlik kabinesinin işgal altındaki Batı Şeria'da 19 yeni yerleşim yerine onay vermesini kınadı.

Ülkelerden İsrail'in Batı Şeria'daki yeni işgal planına tepki geldi. Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, Almanya, İtalya, İzlanda, İrlanda, Japonya, Malta, Hollanda, Norveç, İspanya ve Birleşik Krallık tarafından imzalanan bildiride, "bu tür tek taraflı adımların yalnızca uluslararası hukuku ihlal etmekle kalmadığı, aynı zamanda bölgesel istikrarsızlığı da körükleme riski taşıdığı" vurgulandı.

Ortak açıklamada, yerleşim politikalarındaki bu genişlemenin, Gazze Kapsamlı Planı'nın uygulanmasını baltaladığı ve "plana ilişkin ikinci aşamaya geçiş çabalarını sekteye uğratma riski taşıdığı" ifade edildi.

İsrail'e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2334 sayılı kararı uyarınca, E1 bölgesi de dahil olmak üzere yerleşim yerlerini genişletme kararından derhal geri dönme çağrısı yapıldı.

Bildiride, Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkına duyulan saygı yinelenirken, İsrail ve "Filistin'in güvenli ve tanınmış sınırlar içinde yan yana yaşayacağı iki devletli çözüme olan kararlı bağlılığın" altı çizildi.