14 kent için sarı kodlu alarm! Sağanak ve fırtına bekleniyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü aralarında Ordu, Giresun ve Trabzon'un da bulunduğu 14 kent için sarı kodlu uyarı yayınladı. Bu kentlerde sağanak ve kuvvetli fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 kenti sarı kodla uyardı. Buna göre Rize, Trabzon, Artvin, Giresun, Ordu, Samsun, Van, Kars, Iğdır, Ağrı, Muş, Şırnak, Bitlis ve Hakkari sağanak yağış etkili olacak.
Bunların yanı sıra bu kentlerde sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
İşte sarı kodla uyarılan iller: Rize, Trabzon, Artvin, Giresun, Ordu, Samsun, Van, Kars, Iğdır, Ağrı, Muş, Şırnak, Bitlis, Hakkari.
Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.