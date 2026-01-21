Haberler

İçişleri Bakanlığından 14 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı, yarın etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu'da toplam 14 il için 'sarı' kodlu meteorolojik uyarıda bulundu. Vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

İçişleri Bakanlığı, yarın etkili olması beklenen yağış nedeniyle Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan toplam 14 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler doğrultusunda 14 ilin "sarı" kodla işaretlendiği Türkiye haritası paylaşıldı.

Paylaşımda, yarın Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, sabah saatlerinden itibaren bölgenin kuzeyinden başlamak üzere İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Manisa'nın batı, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Batı Akdeniz'de görülecek yağışın, kuvvetli güneyli rüzgarla Antalya geneli ile Isparta'nın güney, Burdur'un doğu çevrelerinde kuvvetli, Antalya merkezi ile batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da görülecek kar yağışının Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güney, Osmaniye'nin doğu ve Şanlıurfa'nın batısında da kuvvetli olacağının tahmin edildiği aktarıldı.

Vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ile kar yağışı görülecek yerlerde buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır

Karakozak'tan beklenen video geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti

Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama

Bahçeli'nin "Sefalet ücreti" dediği emekli maaşlarıyla ilgili konuştu
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öz yeğenini özel kalem müdürü yaptı

Belediyeyi akraba çiftliğine çeviren biri daha!
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

Testi pozitif çıkan ünlü isim sessizliğini bozdu