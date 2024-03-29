14. Beijing Uluslararası Film Festivali Başlıyor

BEİJİNG, 29 Mart (Xinhua) -- 14. Beijing Uluslararası Film Festivali, 18-26 Nisan tarihlerinde düzenlenecek. Sırp yönetmen Emir Kusturica, Tiantan Ödülü'nün uluslararası jürisine başkanlık edecek.

Festivalin organizatörleri Perşembe günü öğleden sonra düzenledikleri basın toplantısında, bu yıl 118 ülke ve bölgeden yapılan rekor sayıdaki 1.509 başvuru arasından seçilen 15 filmin Tiantan Ödülü için yarışacağını duyurdu.

2024 yılının Çin ile Brezilya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümü olması nedeniyle Brezilya bu yılki festivalin onur konuğu olarak davet edildi. Festivale çok sayıda Brezilyalı film yapımcısı ile film ve televizyon şirketi temsilcisi katılacak. Ayrıca Beijing'de Brezilya yapımı çok sayıda film gösterilecek.

Festival kapsamında Beijing ve komşusu Tianjin Belediyesi ile Hebei eyaletindeki 20'yi aşkın sinema salonunda farklı temalarda 240'tan fazla yerli ve yabancı film gösterime girecek.

2011 yılında ilki düzenlenen festival, küresel sektör paydaşları arasındaki etkileşimleri güçlendirmeyi amaçlıyor. Çin'in gelişen film sektörü sayesinde festivale uluslararası ilgi giderek artıyor.