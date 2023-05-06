133. Çin İthalat ve İhracat Fuarı Rekorlara Sahne Olan Yaya Trafiğinin Ardından Sona Erdi

GUANGZHOU, 6 Mayıs (Xinhua) -- 133. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nın (Kanton Fuarı) organizatörleri tarafından verilen bilgiye göre fuar alanındaki etkinlikler, canlı ticaret ve rekor yaya trafiği görülmesinin ardından Cuma günü ülkenin güneyindeki Guangzhou şehrinde sona erdi.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da düzenlenen ve Kanton Fuarı olarak da bilinen Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nın 133. oturumunu ziyaret eden insanlar, 15 Nisan 2023. (Xinhua/Liu Dawei)

GUANGZHOU, 6 Mayıs (Xinhua) -- 133. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nın (Kanton Fuarı) organizatörleri tarafından verilen bilgiye göre fuar alanındaki etkinlikler, canlı ticaret ve rekor yaya trafiği görülmesinin ardından Cuma günü ülkenin güneyindeki Guangzhou şehrinde sona erdi.

Çin Dış Ticaret Merkezi, uzun süredir devam eden etkinliğin bu yıl, 1,5 milyon metrekarelik bir alanda 35.000 şirketin fiili olarak katıldığı ve sergi alanlarını gezen 2,9 milyonu aşkın kişinin oluşturduğu yaya trafiğinin görüldüğünü bildirdi. Tüm bu veriler yeni rekorlara sahne oldu.

Fuar sözcüsü Xu Bing'e göre fuara fiili katılımlar sırasında imzalanan ihracat anlaşmalarının değeri beklenenin üzerine çıkarak toplam 21,69 milyar ABD dolarına ulaştı.

Çevrimiçi ve fiili katılımlı düzenlenen etkinlik, 220'den fazla ülke ve bölgeden denizaşırı alıcılar için bir çekim merkezi oldu. Fuara fiili olarak yaklaşık 130.000 alıcı katıldı ve bunların yaklaşık yarısı Kuşak ve Yol güzergahı üzerindeki ülkelerden geldi.

Xu, etkinliğin, Çin üretiminin sürekli olarak küresel değer zincirinin üst katmanına doğru ilerlediğini göstererek Çin'in dış ticaretinin dayanıklılığını ve canlılığını ortaya çıkardığını söyledi.