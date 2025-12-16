13. Uluslararası İpekyolu Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

İpekyolu Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen "13. Uluslararası İpekyolu Film Festivali"nin ödülleri verildi.

Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle düzenlenen festivalin ödül töreni, Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Festival Başkanı Mehmet Güleryüz, ilk yıldan bu yana heyecanla festivali gerçekleştirdiklerini ve gençlerin zamanla daha çok ve iyi uzun metraj filmler çekmeye başladığını söyledi.

Güleryüz, festivalin aslında "bir keşif festivali" olduğuna işaret ederek, "Çünkü çok fazla fark edilmemiş insanların eserlerini görünür kılmak çok kıymetli. Gençler çok sayıda eser üretiyorlar ve bunların insanlarla buluşması zor. Bu nedenle bu noktada yapılan çabaların değerli olduğuna inanıyorum." dedi.

Festivallerin büyük ve zor organizasyonlar olduğunu belirten Güleryüz, verilen emeklerin de çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, jüriye, filmleriyle festivale katılan gençlere ve katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Festival Direktörü Feza Sınar da festival boyunca gerçekleştirilen etkinliklerden bahsederek, "Çok güzel bir festival geçirdik. Bütün filmlerimizi salonlarda dolu seyrettik. Güzel ve özel gösterimlerimiz oldu." diye konuştu.

Yönetmen Mesut Uçakan'a, "SETEM Emek Ödülü" takdim edildi

"SETEM Emek Ödülü"ne layık görülen yönetmen, yapımcı ve senarist Mesut Uçakan, ödülde vurgulanan "Emek" kavramının önemine dair, "Demek ki alnımızın teriyle 50 yıldır bir şeyler yapmaya çalışmışız. Onu vurgulaması açısından benim için farklı bir ödül bu." dedi.

Ödülün farkındalık vermesi bakımından çok hoş olduğunu ifade eden Uçakan, "Ödüller mutlaka sanatçıyı onore eder, sevindirir. Ama malum, çoğu konuşmalarımızda da söylüyoruz, bizim beklediğimiz ödül yine aynı emeğimizin madden ve manen Allah-u Teala tarafından da ödüllendirilmesidir. İnşallah bu ona vesile olur." görüşünü paylaştı.

Ödüller sahiplerine takdim edildi

Festival kapsamında "Uluslararası İpekyolu" kategorisinde "Bhan" filmi ile Hindistan'dan Aradhana Raju "Kısa Kurmaca En İyi Film Ödülü"nü, "Kaya" ile Kırgızistan'dan Altınay Adamalieva "En İyi Belgesel Ödülü"nü, "Bu Monkey" ile Çin'den Yu Qinting "En İyi Animasyon Film Ödülü"nü, "Rope" ile İran'dan Ramin Kazemi "Jüri Özel Ödülü"nü aldı.

"Fiabexit" ile İtalya'dan Lorenzo Giovenga ve Giuliano Giacomelli "En İyi Yönetmen Ödülü"ne, "To Be" filmi ile İran'dan Puya Mofid de "En İyi Senaryo Ödülü"ne değer görüldü.

"İpekyolu Kardeşlik Ödülleri"nde Brezilya'dan "Recife Tem Um Coraçao" filmi "En İyi Belgesel", Peru'dan "Sara" filmi "En İyi Kısa Film", Belarus'tan "Profitable Place" filmi "En İyi Animasyon" seçildi.

"Ulusal Belgesel Film" kategorisinde "Bir Tutkunun Hikayesi" ile Erhun Altun "En İyi Belgesel" ödülünü, "Venüs'e Açılan Pencere" ile Zeliha Karakoca "En İyi Yönetmen" ödülünü, "Muzaffer" ile Mustafa Demiralp "En İyi Görüntü Yönetmeni" ödülünü, "Baletler Köyü" ile Fatih Diren "En İyi Senaryo" ödülünü, "Pirlerin Düğünü" ile Erhan Örs ve Yalçın Çiftçi "En İyi Kurgu" ödülünü kazanırken, aynı kategoride "Jüri Özel Ödülü"nü "Süheyla" ile Muhammed Emin Demiral aldı.

"Ulusal Animasyon Film" dalında "Milo" filmi "En İyi Film" ve "En İyi Yönetmen" ödüllerinin sahibi oldu. "En İyi Animasyon" "Pat" ve "En İyi Senaryo" "İkinci Perde" filmi seçildi. "Jüri Özel Ödülü" de "Telve" filmine verildi.

"Kudret" kurmaca dalında en iyi film seçildi

"Ulusal Kurmaca Film" Kategorisinde ise "Kudret" filmiyle Mehmet Oğuz Yıldırım "En İyi Film" ve "En İyi Yönetmen" ödüllerini aldı. Aynı zamanda film ile Nusret Emre Bilgin, "En İyi Görüntü Yönetmeni", Fırat Kaymak da "En İyi Erkek Oyuncu" seçildi.

"Balerin" ile Anıl Çetinel Örselli "En İyi Senaryo" ödülüne, "Galaksinin Tezenesi" ile Umut Sakallıoğlu "En İyi Kurgu" ödülüne "Bir Aile" ile Pınar Güntürkün "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne ve "Mümeyyiz" filmiyle de Turgut Kanal "Jüri Özel Ödülü"ne layık bulundu.

Ödül töreni, "En İyi Film" seçilen "Kudret"in gösterimi ve ardından festival ekibi, ödül alanlar ve davetlilerin toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.