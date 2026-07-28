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13 ilde siber suç operasyonu: 127 gözaltı, 86 tutuklama

13 ilde siber suç operasyonu: 127 gözaltı, 86 tutuklama
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İçişleri Bakanlığı, son 6 günde 13 ilde düzenlenen siber suç operasyonlarında 127 şüphelinin yakalandığını, 86'sının tutuklandığını açıkladı. Şüphelilerin çocuk istismarı, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve yetkisiz erişim gibi suçlara karıştığı belirlendi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 13 ilde düzenlenen siber suç operasyonlarında 127 şüphelinin yakalandığını, 86'sının tutuklandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde son 6 günde düzenlenen operasyonlarda 127 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin; müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, sanal medya üzerinden 'ikinci el araba ilanı, kapora bedeli' temalarını kullanarak dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin 86'sı çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 21'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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