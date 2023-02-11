121 saat sonra enkazdan çıkarılan Menekşe teyzenin ilk sözü ağlattı: Dünya var mıymış?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin 121. saatinde 70 yaşındaki Menekşe Tabak, enkaz altından sağ çıkarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kadın, kurtarma ekiplerine ilk olarak "Dünya var mıymış?" dedi. Büyük sevinç yaşayan ekipler ise bu soru üzerine "Dünya var teyze var, gel." dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerimizde büyük yıkım yaşandı. Ekipler ve gönüllüler dört bir koldan zamana karşı mücadele edip depremin 6. gününde enkazdaki çalışmalarda bir umut arıyor.

70 YAŞINDAKİ KADIN SAĞ ÇIKARILDI

Sabah karşı felaketin 121. saatinde beklenen mucize gerçekleşti. Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, 70 yaşındaki Menekşe teyze ekiplerin yoğun çalışmasının sonucunda enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Kurtarma ekipleri ve vatandaşlar büyük sevinç yaşarken Menekşe Tabak'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve bilincinin açık olduğu öğrenildi. Tabak, ambulansa bindirilirken çevredekilere el salladı. O anlarda mutluluk gözyaşları döken ekipler ise tekbir getirip alkışladı.

"DÜNYA VAR MIYMIŞ?"

Tabak'ın enkazdan çıkarıldığı anlara ilişkin görüntüler yayınlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı videoda, Menekşe Tabak'ın ekiplere "Dünya var mıymış?" dediği duyuldu. Büyük sevinç yaşayan ekipler ise bu soru üzerine "Dünya var teyze var, gel." dedi.