121. saat mucizesi! 70 yaşındaki Menekşe teyze enkazdan el sallayarak çıkarıldı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından büyük yıkım yaşanan illerde kurtarma çalışmaları sürüyor. Çalışmaların 121. saatinde Kahramanmaraş'ta 70 yaşındaki Menekşe teyze enkaz altından sağ çıkarıldı.
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerimizde büyük yıkım yaşandı. Ekipler ve gönüllüler dört bir koldan zamana karşı mücadele edip depremin 6. gününde enkazdaki çalışmalarda bir umut arıyor.
Sabah karşı felaketin 121. saatinde beklenen mucize gerçekleşti. Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, 70 yaşındaki Menekşe teyze ekiplerin yoğun çalışmasının sonucunda enkazdan sağ olarak kurtarıldı.
Kurtarma ekipleri ve vatandaşlar büyük sevinç yaşarken Menekşe Tabak'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve bilincinin açık olduğu öğrenildi. Tabak, ambulansa bindirilirken çevredekilere el salladı. O anlarda mutluluk gözyaşları döken ekipler ise tekbir getirip alkışladı.
Kahramanmaraş'ta yıkılan bir binanın enkazında çalışmalarını sürdüren Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği (ANDA) ekipleri, Kazım isimli vatandaşı 109 saat sonra sağ çıkardı. Kazım'ın kurtarma ekibinden bir kişinin kolunu sıkı sıkı tuttuğu görüldü.