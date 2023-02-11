121. saat mucizesi! 70 yaşındaki Menekşe teyze enkazdan el sallayarak çıkarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerimizde büyük yıkım yaşandı. Ekipler ve gönüllüler dört bir koldan zamana karşı mücadele edip depremin 6. gününde enkazdaki çalışmalarda bir umut arıyor.

70 YAŞINDAKİ KADIN SAĞ ÇIKARILDI

Sabah karşı felaketin 121. saatinde beklenen mucize gerçekleşti. Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, 70 yaşındaki Menekşe teyze ekiplerin yoğun çalışmasının sonucunda enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

EL SALLADI

Kurtarma ekipleri ve vatandaşlar büyük sevinç yaşarken Menekşe Tabak'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve bilincinin açık olduğu öğrenildi. Tabak, ambulansa bindirilirken çevredekilere el salladı. O anlarda mutluluk gözyaşları döken ekipler ise tekbir getirip alkışladı.

109 SAATİN SONUNDA BİRİ DAHA ÇIKARILMIŞTI

Kahramanmaraş'ta yıkılan bir binanın enkazında çalışmalarını sürdüren Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği (ANDA) ekipleri, Kazım isimli vatandaşı 109 saat sonra sağ çıkardı. Kazım'ın kurtarma ekibinden bir kişinin kolunu sıkı sıkı tuttuğu görüldü.