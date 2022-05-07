121 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen havayoluyla sınır dışı edildi
AA - Taha Erham Keleş - Güncel
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Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik uygulamalarda yakalanan 121 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, tarifeli uçuşla İstanbul Havalimanı'ndan Afganistan'a sınır dışı edildi.
Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik uygulamalarda yakalanan 121 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, tarifeli uçuşla İstanbul Havalimanı'ndan Afganistan'a sınır dışı edildi.
AA / Taha Erham Keleş - Güncel