120 metrelik Türk bayrağıyla Sarıkamış şehitleri anıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 111'inci yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi. 120 metre uzunluğundaki Türk bayrağı, dron ile havadan görüntülendi.

Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Bodrum Gençlik Merkezi tarafından Sarıkamış Harekatı'nın 111'inci yıl dönümü dolayısıyla anma etkinliği gerçekleştirildi. Programa Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı ve eşi Nuray Sırmalı, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Kamil İncebacak, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk, gaziler, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Marina'dan başlayan yürüyüşte 120 metre uzunluğundaki Türk bayrağı taşındı. Yürüyüş, Belediye Meydanı'nda sona erdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programda konuşan Bodrum Gençlik Merkezi Müdürü Eylem Dumruk, "1914 yılında son derece ağır kış şartları altında gerçekleştirilen Sarıkamış Harekatı, milletimizin vatan sevgisini, fedakarlık ruhunu ve görev bilincini en açık şekilde ortaya koymuştur. Mehmetçiklerimiz, açlığa, soğuğa ve imkansızlıklara rağmen kendilerine verilen görevi yerine getirmekten vazgeçmemiş, canlarını değil vatanın bekasını düşünmüşlerdir. Çünkü onlar biliyorlardı ki bu vatan fedakarlık ister, bu bayrak bedel ister. Allahuekber Dağları, o gün yalnızca askerlerimizi değil; anaların duasını, babaların suskunluğunu ve yarım kalan hayalleri bağrına basmıştır. Bu sarp dağlarda atılan her adım, soğuğa ve yokluğa karşı verilen sessiz bir irade beyanıdır. Ayak izleri kar altında birer birer kaybolurken, geride kalan izler yalnızca toprağa değil; bir milletin hafızasına, vicdanına ve kaderine kazınmıştır" dedi.

İlçe Müftüsü Fetüllah Uydaş, şehitler için dualar okudu. Programın ardından katılımcılara lokma ve çorba ikramında bulunuldu. Protokol üyeleri, daha sonra Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şubesi'ni ziyaret etti.