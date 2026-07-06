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Yalova'da çocuğun tüfekle öldürülmesi davasında sanığa 5 yıl hapis cezası verildi

Yalova'da çocuğun tüfekle öldürülmesi davasında sanığa 5 yıl hapis cezası verildi
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Yalova'nın Termal ilçesinde 2018'de 12 yaşındaki Kerem Karakaya'nın tüfekle vurularak ölümüne ilişkin davada, tutuksuz yargılanan S.B. 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aile avukatı kararı istinaf edeceklerini açıkladı.

Yalova'nın Termal ilçesinde 2018 yılında 12 yaşındaki Kerem Karakaya'nın tüfekle vurularak yaşamını yitirmesine ilişkin davada, tutuksuz yargılanan S.B. hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 5 yıl hapis cezası kararı verildi.

Yalova 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, maktul Karakaya'nın arkadaşı F.B'nin annesi tutuksuz sanık S.B, Trabzon'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Ayrıca duruşmada, Kerem Karakaya'nın annesi Rahime Karakaya ve ablası Gül Karakaya ile tarafların avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayan cumhuriyet savcısı, dosyadaki tüm deliller değerlendirildiğinde silahı ateşleyen kişinin maktulün arkadaşı F.B. değil annesi S.B. olduğu kanaatine varıldığını savunarak sanığın "kasten öldürme" suçunun çocuğa yönelik olması nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Aile avukatı Şermin Tankut ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, sanığın tutuklanarak "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan sanık S.B. ise suçsuz olduğunu ve olay sırasında uyuduğunu ileri sürerek beraatini istedi.

Kısa bir ara veren mahkeme heyeti, sanık S.B'nin "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Adliye önünde gazetecilere açıklama yapan aile avukatı Şermin Tankut, duruşmada beklemedikleri bir gelişme yaşandığını aktararak, "Biz ağırlaştırılmış müebbet beklerken mahkeme S.B'nin Kerem'i öldürdüğünü kabul etti fakat taksirle olduğu için 5 yıl cezaya mahkum etti. Bu karar istinaf olacaktır, tabii ki istinaf edeceğiz." diye konuştu.

Olay

Termal ilçesine bağlı Akköy köyünde 3 Haziran 2018'de arkadaşı F.B'nin evine giden 12 yaşındaki Kerem Karakaya, evin önünde tüfekle vurularak yaşamını yitirmişti.

Yürütülen soruşturmada cezai ehliyeti bulunmadığı gerekçesiyle o dönem 12 yaşından küçük olan F.B. hakkında takipsizlik kararı verilmiş, annesi S.B. hakkında ise "taksirle ölüme neden olma" suçundan dava açılmıştı.

Daha sonra mahkemenin suç duyurusu üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame Yalova 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız
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