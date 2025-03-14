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12 yaşındaki Eslem'in ölümüne ilişkin Yüksekova Belediye Başkanı'na soruşturma başlatıldı

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Hakkari'de başıboş köpeklerin saldırısında hayatını kaybeden 12 yaşındaki Eslem'in ölümüne ilişkin Mülkiye Müfettişi tarafından yürütülen ön inceleme tamamlandı. Raporun detaylarını aktaran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bakanlığımızca; Yüksekova Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcısı, Belediye Meclisi Üyeleri ve Veteriner İşleri Müdürü Hakkı da soruşturma izni verilmiştir" dedi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 18 Ocak'ta boş arazide başıboş köpek saldırısına uğrayan 12 yaşındaki Eslem Teker hayatını kaybetti. Olay sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen Mülkiye Müfettişi tarafından yürütülen ön inceleme tamamlandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya düzenlenen raporu paylaştı.

İHMALLER ZİNCİRİ RAPORDA

Raporda yer alan ihmaller zincirini paylaşan Bakan Yerlikaya, "Mülkiye Müfettişi tarafından yürütülen ön inceleme sonucunda düzenlenen raporda:

-Yüksekova Belediyesince 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun geçici 4'üncü maddesi uyarınca hayvan bakımevleri kurmak, sahipsiz hayvanlara sahiplendirilinceye kadar bakmak için kesinleşmiş en son bütçe gelirinin binde beşi oranında ayrılması gereken payın tam olarak ayrılmadığı,

-Belediyenin kullanılabilir hayvan bakım evinin bulunmadığı,

-Yüksekova Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği'ndeki başıboş sokak hayvanları ile ilgili ne yapılacağı konusundaki düzenlemelerin, 5199 sayılı Kanunda yapılan değişiklikler dikkate alınarak değiştirilmediği, bu suretle değişikliklerde yer alan sahipsiz hayvanların sahiplendirilinceye kadar bakımevinde tutulacağı hükmüne uygun hareket edilmediği,

-Olaydan önceki 5 ay içinde vatandaşlar tarafından sahipsiz köpeklerle ilgili 5 kez CİMER başvurusunda bulunulduğu, 4 muhtar tarafından sahipsiz köpekler ile ilgili tedbir alınması için belediyeye müracaat edildiği, ancak belediye yönetimi tarafından gerekli tedbirlerin alınmadığı anlaşılmıştır." ifadelerini kullandı.

YÜKSEKOVA BELEDİYESİ'NE SORUŞTURMA

Bakan Yerlikaya, rapor doğrultusunda Yüksekova Belediyesi'ne soruşturma izni verildiğini ifade ederek, "Bu rapor doğrultusunda, Bakanlığımızca; Yüksekova Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcısı, Belediye Meclisi Üyeleri ve Veteriner İşleri Müdürü Hakkı da soruşturma izni verilmiştir. Eslem kızımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyorum." dedi.

NE OLMUŞTU?

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de 18 Ocak'ta 12 yaşındaki Eslem Teker, İpek Yolu üzerindeki alanda yürüdüğü sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramıştı. Saldırıda ağır yaralanan Eslem, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Eslem'in ölümünün acısı halen tazeyken 7 Mart'ta 2 yaşındaki Rana El Selci de dışarıda oynarken 10 köpeğin saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. 11 Mart'ta ise ekmek almak üzere evden çıkan 10 yaşındaki Murat Tutar, sahipsiz köpeklerin saldırısında ağır yaralanarak yoğun bakıma kaldırılmıştı.

12 yaşındaki Eslem'in ölümüne ilişkin Yüksekova Belediye Başkanı'na soruşturma başlatıldı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıAbdullah Çiftçi:

Konya Karatay dada iki yaşındaki bir çocuğu köpekler parçalayarak öldürdü, orada ne yaptınız ki. Sahi o belediye akpalıydı

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Haber YorumlarıMustafa DOĞAN:

Hangi adalet konya karatydakinede vermeden adaletten bahsetme

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Haber YorumlarıMehmet Karagöz:

inşaAllah diğer belediyeler ayağını denk alır.

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Haber YorumlarıKemal Öztürk:

Ağaya beleş

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Haber YorumlarıRefik Ataç:

Bolu otel yangını 10 günde çözülecekti.Akp olunca tüm davalar sümen altı.Başka belediy olunca jet soruşturma ve sonuç.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

bu sorun sorumluluğun belediyelerin üzerine atmakla çözülmez iktidar ülkede olan bütün olaylardan sorumluluğu başkalarının üzerine atarak kurtulmaya çalışıyor bunun yüzlerce örneği var en basiti maraş depremi kartalkaya oteli yangını ellerinden atıp kurtulamadıkları bir gerçek olarak hala ortada duruyor

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Haber YorumlarıMELTEM ÇAĞLAYAN:

Yerlikaya aynı soruşturma iznini KONYA icin de ver adaletli olduğunu ortaya koy

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Haber Yorumlarıserkan şenol:

konya karatay ?? aaaa pardon ben partileri karıştırdım özür dilerim

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