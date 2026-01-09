'12. Necip Fazıl Ödülleri' sahiplerini buldu

Şair ve yazar Necip Fazıl Kısakürek'in manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla verilen "12. Necip Fazıl Ödülleri", Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törende takdim edildi.

Ödüller, Star gazetesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle "Sonsuzun Fethine Çık" temasıyla sahiplerine verildi.

Prof. Dr. Fatih Andı, Prof. Dr. Turan Karataş, Doç. Dr. Ahmet Murat Özel, Dr. Öğretim Görevlisi Melike Günyüz, Samed Karagöz ve Bedir Acar'dan oluşan jüri heyetinin aldığı kararlar neticesinde 8 dalda, Türkiye'nin edebiyat ve düşünce dünyasında önemli yeri olan 9 isim belirlendi.

"Necip Fazıl Ödülleri'nin kültür hayatımızda ne denli güçlü bir karşılık bulduğunu açıkça görüyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı etkinlikte konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 12. Necip Fazıl Ödülleri'nin sadece bir ödül töreni değil, aynı zamanda medeniyet iddiasının ve kültürel hafızanın güçlü bir ifadesi olduğunu söyledi.

Ersoy, ödüllerin bu yılki teması "Sonsuzun Fethine Çık"a işaret ederek şöyle devam etti:

"(Bu söz) Kısakürek'in 'Büyük Doğu Marşı'ndan süzülüp gelen, yalnızca bir mısra değil, bir yol çağrısı, bir istikamet, bir medeniyet davetidir. Bu çağrı, insanın hakikatle yüzleşme cesaretini ve zamanın ötesine yürüyen bir düşünce disiplinini işaret eder. Türk Edebiyatı Vakfınca 1980'de 'Sultanu'ş Şuara' (Şairler Sultanı) unvanı verilen Necip Fazıl, fikirle aksiyonu, sanatla inancı, estetikle sorumluluğu aynı potada eritebilen ender mütefekkirlerimizdendir. Üstada Bakanlığımızın da 1980'de Kültür Bakanlığı Büyük Ödülünü takdim ettiğini gururla hatırlatmak isterim."

Necip Fazıl Ödülleri'nde 12 yılda 86 ödülün 94 kıymetli isme verildiğini aktaran Bakan Ersoy, "Binlerce katılımcı ve yüz binlerce izleyiciyle, Necip Fazıl Ödülleri'nin kültür hayatımızda ne denli güçlü bir karşılık bulduğunu açıkça görüyoruz. Bu vesileyle bugüne kadar Necip Fazıl Ödülleri ailesine emek vermiş, aramızdan ayrılmış, fikirleriyle ve eserleriyle iz bırakmış tüm büyük isimleri rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ersoy, ödüle layık görülen her bir sanatçıyı ve düşünce insanını tebrik ederek "Bakanlık olarak bizler, kültürümüze sahip çıkmayı geleceğin teminatı olarak görüyoruz. Sanatı ve fikri, toplumları ayakta tutan, milletleri büyük kılan asli unsurlar olarak değerlendiriyoruz. Bu anlayışla yerli ve milli kültür üretimini desteklemeye, fikri derinliği olan çalışmaları teşvik etmeye ve medeniyetimizin güçlü seslerini yarınlara taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

"Necip Fazıl'ın dünya ölçeğindeki büyüklüğünün maalesef layıkıyla bilincinde değiliz"

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak da dünyanın her geçen gün daha da zorlaşıp, vicdani kuraklıkla boğuştuğunu ve artık yağmur kadar insanlığa da ihtiyaç duyulduğunu belirterek "Necip Fazıl, 'onu tanıyınca insan oldum' dediği hocasından aldığı ilhamla, insanlığı vicdanla ölçmekte, vicdanı ise hak terazisi olarak addetmektedir. Yaratılışların en şereflisi olan insan, iman ve vicdan terazisini kaybettiği takdirde, sefillerin en sefili, vahşilerin en vahşi olabilmektedir ve bugün bu durum çok sık görülmektedir." ifadelerini kullandı.

Albayrak, 12 yıldır kendilerine ödüller konusunda destek verenlere ve gönül dostlarına teşekkür ederek ödül alanları kutladı.

"Necip Fazıl Şiir Ödülü"nü alan Celal Fedai, bugün yaşanılan çağın, sözün her çeşidinin gözden düşürülerek, insani değerlerin aşağılandığı bir çağ olduğuna dikkati çekti ve şunları kaydetti:

"Yaşadığımız bu çağda bizim sözümüz nedir? Bir soylu savunumuz var mıdır? Necip Fazıl, bireysel şiirler yazdığında da mücadelede azmedip davasını omuzladığında da aziz milletimizin tarihten getirdiği soylu sav peşindedir. Kendi kaderini, milletimizin kaderiyle bir ve beraber gören ulu şairlerimizin yolundan gitmiş, pek az kişinin sahiplendiği zor dönemlerde bunu yürekten haykırmıştır. Üstat Necip Fazıl'ın dünya ölçeğindeki büyüklüğünün maalesef layıkıyla bilincinde değiliz."

"İnsanlığı bağlayan bütün değerler yok edilmeye başlandı"

"Necip Fazıl Hikaye-Roman Ödülü"nü kazanan Tarık Tufan da konuşmasında iki yılı aşkın süredir İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma işaret ederek "Gazze'de büyük bir soykırıma hepimiz canlı yayınlarda şahitlik ediyoruz. Bu soykırım sadece insanlığın ölümü değil, aynı zamanda metafizik bir soykırım olarak da takip edilebilir. İnsanlığı bağlayan bütün değerler yok edilmeye başlandı ve biz bunu izleyen, buna şahit olan insanlar her gün farkında olmasak da bir parça daha ölüyoruz. İnsanlığın bu en karanlık yüzünün sergilendiği küçük coğrafyada aynı zamanda dirilişin de izleri saklı. İnsanlığın iyiliğe, vicdanına, onura dair en büyük mücadelesi yine buradan neşet edebilir." değerlendirmesinde bulundu.

"Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü"ne bu yıl sahip olan Iraklı sanatçı Dia al-Azzawi ise şairliğin tanımını yaparak "Şair, bir kimliğin belirlenmesinde, sosyal ve kültürel değerlerin korunmasında kilit rol oynar. Ayrıca kurumsal alanda bir entelektüel olarak şair, adaletsizliğe karşı ahlaki bir duruş sergileyerek ve daima sosyal adaleti savunarak bu rolünü pekiştirir. Bu ödülün adını taşıdığı şair Necip Fazıl, Türk milleti için görkemli bir kültürel ve sosyal tablo çizen bu modelin en somut örneğidir." diye konuştu.

Azzawi, ödüle layık görülmekten dolayı onur duyduğunu dile getirerek "Bir sanatçı olarak, bu ödülü tüm Arap sanatçılarla, özellikle de Filistinli kardeşlerimle tek tek paylaşıyorum, onlara ithaf ediyorum." dedi.

Törende ayrıca "Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü"ne değer görülen Peren Birsaygılı Mut, "Necip Fazıl Çocuk Edebiyatı Ödülü"nü alan Ayşe Sevim, "Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü" sahipleri Merve Uygun ve Hasan Bozdaş ile "Necip Fazıl Müzik Ödülü"nü alan Bayram Bilge Tokel konuşma yaptı.

"Necip Fazıl Saygı Ödülü"ne değer bulunan ancak törene katılamayan Hasan Aycın'ın gönderdiği video mesaj katılımcılara izlettirildi.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödüle layık görülen isimlere ödüllerini takdim etti. Erdoğan'ın, ödül alanlar ve protokol üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından program sona erdi.

Törene, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, İstanbul Valisi Davut Gül, TürkMedya Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Yeşildağ, siyaset, kültür ve sanat camiasından çok sayıda davetli katıldı.