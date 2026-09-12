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12 Eylül 1980 askeri darbesinin 46'ncı yılı... DEM Parti: 12 Eylül'le yüzleşmeden demokratik bir toplum kuramayız

12 Eylül 1980 askeri darbesinin 46'ncı yılı... DEM Parti: 12 Eylül'le yüzleşmeden demokratik bir toplum kuramayız
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DEM Parti Eş Genel Başkanları, 12 Eylül askeri darbesinin 46'ncı yılı nedeniyle yayımladıkları mesajda, "12 Eylül'le gerçek anlamda yüzleşmeden, onun ürettiği inkar ve baskı düzenini değiştirmeden demokratik bir toplum kuramayız" ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - Dem Parti Eş Genel Başkanları, 12 Eylül askeri darbesinin 46'ncı yılı nedeniyle yayımladıkları mesajda, "12 Eylül'le gerçek anlamda yüzleşmeden, onun ürettiği inkar ve baskı düzenini değiştirmeden demokratik bir toplum kuramayız" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 12 Eylül askeri darbesinin 46'ncı yılı nedeniyle sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "12 Eylül; idamların, işkencelerin, yasakların ve halk iradesinin gaspının tarihidir. 12 Eylül'le hesaplaşmak, yalnızca geçmişle yüzleşmek değil; darbeci zihniyetin bugüne taşınan siyasal ve hukuksal mirasına son vermektir. Darbesiz, kayyımsız; halk iradesinin, barışın, eşitliğin, özgürlüğün ve adaletin esas olduğu demokratik bir cumhuriyeti hep birlikte inşa edeceğiz. 12 Eylül karanlığında katledilen devrimcileri, sosyalistleri, yurtseverleri saygıyla anıyorum" ifadesini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da mesajında, "12 Eylül, yalnızca bir darbe günü değil; özgürlüğü, demokrasiyi ve halkların birlikte yaşama iradesini hedef alan karanlık bir rejimin adıdır. Aradan geçen 46 yıla rağmen o karanlığın izleri bütünüyle silinmiş değil. Çünkü 12 Eylül'le gerçek anlamda yüzleşmeden, onun ürettiği inkar ve baskı düzenini değiştirmeden demokratik bir toplum kuramayız. Bugün ihtiyacımız olan; darbelerin, çatışmaların ve inkarın değil, barışın, özgürlüğün ve demokratik siyasetin hakim olduğu bir Türkiye'dir. 12 Eylül darbe sürecinde yaşamını yitirenleri, işkence sonucu hayatını kaybedenleri, cezaevlerinde direnenleri ve demokrasi mücadelesinde bedel ödeyenleri saygıyla anıyorum" dedi.

Kaynak: ANKA
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