Üye Girişi
Haberler
Bakan Güler: Suriye'de PKK/YPG terör örgütü er ya da geç tasfiye edilecek
Bakan Güler'den çok net Suriye mesajı: Er ya da geç tasfiye edilecek
Türkiye'den ABD'ye DEAŞ ile mücadele kapsamında ses getirecek teklif
Türkiye'nin ABD'ye yaptığı teklif ilk kez ortaya çıktı
Ünlü sanatçı Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
Ünlü sanatçı Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
Esad'ın ülkeden kaçan askerleri Irak'ın Rutba ilçesine sığınmış
Esad'ın askerlerinin kaçtığı ülke belli oldu

116 Yıldır İhtiyaç Sahiplerine Destek Olan Topkapı Fukaraperver Cemiyeti

116 Yıldır İhtiyaç Sahiplerine Destek Olan Topkapı Fukaraperver Cemiyeti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Topkapı Fukaraperver Cemiyeti, 1908'den bu yana erzak, mutfak eşyası, giysi gibi yardımların yanı sıra gelinlik ve sünnet kıyafetleri de temin ederek ihtiyaç sahiplerine destek sağlamaktadır. Her ayın son cumartesi günü yardımlar düzenli olarak dağıtılmakta, gönüllü çalışmaları ile dayanışma ruhu sürdürülmektedir.

İhtiyaç sahiplerine 116 yıldır yardım elini uzatan Topkapı Fukaraperver Cemiyetinin yardımları arasında erzak ile mutfak eşyasının yanı sıra talep edilmesi halinde gelinlik, smokin ve sünnet kıyafetleri de yer alıyor.

Doktor Galip Üstün tarafından 1908'de kurulan cemiyete kayıt olanlar her ayın son cumartesi günü Fatih'teki binaya erken saatlerde gelerek ihtiyacı olan yardımı teslim alıyor.

Erzak, mutfak eşyası, yatak ve yorgan da dağıtan cemiyet yıllardan beri isteyenlere gelinlik, smokin ve sünnet kıyafetleri de sağlıyor.

Topkapı Fukaraperver Cemiyeti Başkanı Selma Cebeci, AA muhabirine, cemiyetin 1908'de başlayan hikayesinin bir kahvehanede başladığını söyledi.

Cemiyetin önceki yıllarda daha fazla aileye elini uzattığını ancak gelen yardımların azalmasından dolayı kayıtlı 152 aileye yardım ettiklerini belirten Cebeci, "Cemiyetimiz, 1908 yılında kurulmuş olup 116 yıldır kesintisiz olarak yardım faaliyetlerini sürdürmektedir. Çok şükür, bugünlere ulaşmayı başardık." dedi.

Cebeci, her ayın son cumartesi günü yardım alan ailelere içerisinde 12-13 çeşit gıda bulunan erzak kolisi, 1 kilogram et ve 200 lira yol parası verdiklerini dile getirerek, okuyan öğrencilere de burs verdiklerini anlattı.

İhtiyaç sahiplerine yılda 2-3 defa da giysi dağıttıklarını kaydeden Cebeci, "Mutfak eşyası, yatak, yorgan her türlü ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz. Bu da bizi son derece mutlu ediyor. İnşallah daha çok yardım gelir, biz de yardım alan ailelerimizin sayısını arttırırız. Herkesten kendi bütçesine göre bir yardım bekliyoruz." diye konuştu.

Cebeci, gönüllü çalışan ekip arkadaşlarıyla insanlara yardım etmenin huzur verdiğini ifade etti. Cemiyetin en cezbedici tarafının da bu olduğuna dikkati çeken Cebeci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Abim rahmetli doktor Orhan Özgen burada hastalara bakıyordu. Ben de avukattım. 'Emekli olur olmaz, sen bu dernekte çalışmalısın.' dedi. Ben de buraya gönül verdim, çok çok mutluyum. Reklamımız yok, bizi bilenler gelip bağışlarını yapıyorlar. Bu bağışlarla ayakta duruyoruz. Keşke daha çok bağış gelse de bu sayımızı arttırabilsek. Benden evvelki başkanlarımızın burada çok emekleri vardır. Vefat edenler nur içinde yatsınlar."

Yardım sevgisi nesilden nesile aktarılıyor

Cebeci, cemiyetin dayanışma ruhunu nesilden nesile taşıdığını söyledi.

"Bize babadan oğula, dededen toruna kadar yardım edenler var. Herkes kendi bütçesiyle katkıda bulunuyor." diyen Cebeci, yardımlaşmayı artırmak için tüm hayırseverlere çağrıda bulundu.

Cebeci, cemiyetten yardım almak isteyenlerin muhtarlıklardan alınan fakirlik belgesiyle başvurduğunu, daha sonra evlerine gidip durumlarına baktıklarını anlattı.

Hazırladıkları rapora göre de aileyi yardım listesine aldıklarını, sadece gıda ve giysi yardımıyla yetinmediklerini belirten Cebeci, "Başvuranlara gelinlik de veriyoruz. Elimizdeki bütün imkanları herkese kullanmaya çalışıyoruz. Mutfak eşyası yardımı yapıyoruz. Çok ihtiyaç oluyor. Maalesef bunlar çok az geliyor. Onun için mutfak eşyası yardımını özellikle rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cebeci, yardım alanların "Allah razı olsun" demesi, sarılması ve öpmesinin kendilerini son derece mutlu ettiğini dile getirdi.

Gençliğim bu cemiyette geçti

Cemiyetin Yönetim Kurulu Üyesi Semra Bayraktar ise 1975'ten bu yana burada gönüllü çalıştığını, gençliğini yardım yaparak geçirdiğini söyledi.

Bundan son derece memnun olduğunu kaydeden Bayraktar, şöyle konuştu:

"Burası bana huzur veriyor. İnsanlara iyilik yapıyorsunuz. Yardım alanların teşekkürü, mutluluğu, çocukların sevincini görmek çok başka bir olay. Geçmişte cemiyet 220 aileye ulaşıyordu. Artan maliyetler nedeniyle bu sayı 152'ye düştü. Cemiyetin verdiği yardımlar arasında gelinlik, smokin ve sünnet kıyafetleri de bulunuyor. Eskiden daha fazla düğün yapıldığını düşünüyorum. Şimdi bu kıyafetlere talep azalmış gibi görünüyor ama yine de ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyoruz."

Bayraktar, geçmişte gönüllülüğün daha yaygın olduğunu, öğretmenlerin bile derslerinden sonra cemiyetlere gelip, yardım faaliyetlerine katıldığını belirtti.

Cemiyetten 17 yıllardır destek gören 70 yaşındaki Ömer Toprak da (70) "Her ayın son cumartesi günü yardım alıyoruz. Allah bu yardımı yapanlardan razı olsun." dedi.

Fatma Yalçın ise 1983'ten beri cemiyetten erzak ve giysi yardımları aldığını dile getirerek, buradan birçok kişinin faydalandığını ifade etti.

Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel
img

2025'te emeklilik düşünenlere kötü haber
img

"Türkiye neden böyle bir şey yapıyor anlamıyorum"
img

Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse ordumuz devreye girer
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi: Suriye'yi yönetme niyetimiz yok
Orta Doğu'yu tedirgin eden iddiaya Genelkurmay Başkanı'ndan yanıt
Soylu'dan Enginyurt'a: Lafa bakarız laf mı diye, söyleyene bakarız adam mı diye
Soylu'nun paylaştığı mesajlar tecrübeli siyasetçiyi zora sokacak
İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Esad'ın devrilmesi sonrası Hizbullah lideri Naim Kasım ilk kez konuştu
Esad'ın devrilmesi sonrasında Hizbullah liderinden ilk açıklama
Aleyna Tilki iş ilanı verdi
Aleyna Tilki iş ilanı verdi! Üstelik en yakınındaki kişi olacak
Ünlü oyuncu Levent Ülgen, yeni dizisi için imaj değiştirdi
Ünlü oyuncunun son halini kimse tanıyamadı

Son Dakika Haberleri

Tottenham Fulham Maçı Hangi Kanalda? Manchester Utd - Everton Maçı Yayın Bilgisi Tottenham Fulham CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Tottenham Fulham maçı ne zaman? Manchester Utd Everton CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Manchester Utd Everton maçı ne zaman? Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? 15 Aralık noterler çalışıyor mu? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 14 Kasım İstanbul nöbetçi eczaneler… Gönül Dağı 157. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Şevkat Yerimdar nerede çekiliyor? Şevkat Yerimdar konusu nedir, oyuncuları kimler? Yalan 28. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Çığlık 5 filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Çığlık 5 katili kim? CANLI MAÇ İZLE! 14 Aralık Alanyaspor-Gaziantep FK Bein Sports canlı izle!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.