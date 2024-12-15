116 Yıldır İhtiyaç Sahiplerine Destek Olan Topkapı Fukaraperver Cemiyeti

İhtiyaç sahiplerine 116 yıldır yardım elini uzatan Topkapı Fukaraperver Cemiyetinin yardımları arasında erzak ile mutfak eşyasının yanı sıra talep edilmesi halinde gelinlik, smokin ve sünnet kıyafetleri de yer alıyor.

Doktor Galip Üstün tarafından 1908'de kurulan cemiyete kayıt olanlar her ayın son cumartesi günü Fatih'teki binaya erken saatlerde gelerek ihtiyacı olan yardımı teslim alıyor.

Erzak, mutfak eşyası, yatak ve yorgan da dağıtan cemiyet yıllardan beri isteyenlere gelinlik, smokin ve sünnet kıyafetleri de sağlıyor.

Topkapı Fukaraperver Cemiyeti Başkanı Selma Cebeci, AA muhabirine, cemiyetin 1908'de başlayan hikayesinin bir kahvehanede başladığını söyledi.

Cemiyetin önceki yıllarda daha fazla aileye elini uzattığını ancak gelen yardımların azalmasından dolayı kayıtlı 152 aileye yardım ettiklerini belirten Cebeci, "Cemiyetimiz, 1908 yılında kurulmuş olup 116 yıldır kesintisiz olarak yardım faaliyetlerini sürdürmektedir. Çok şükür, bugünlere ulaşmayı başardık." dedi.

Cebeci, her ayın son cumartesi günü yardım alan ailelere içerisinde 12-13 çeşit gıda bulunan erzak kolisi, 1 kilogram et ve 200 lira yol parası verdiklerini dile getirerek, okuyan öğrencilere de burs verdiklerini anlattı.

İhtiyaç sahiplerine yılda 2-3 defa da giysi dağıttıklarını kaydeden Cebeci, "Mutfak eşyası, yatak, yorgan her türlü ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz. Bu da bizi son derece mutlu ediyor. İnşallah daha çok yardım gelir, biz de yardım alan ailelerimizin sayısını arttırırız. Herkesten kendi bütçesine göre bir yardım bekliyoruz." diye konuştu.

Cebeci, gönüllü çalışan ekip arkadaşlarıyla insanlara yardım etmenin huzur verdiğini ifade etti. Cemiyetin en cezbedici tarafının da bu olduğuna dikkati çeken Cebeci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Abim rahmetli doktor Orhan Özgen burada hastalara bakıyordu. Ben de avukattım. 'Emekli olur olmaz, sen bu dernekte çalışmalısın.' dedi. Ben de buraya gönül verdim, çok çok mutluyum. Reklamımız yok, bizi bilenler gelip bağışlarını yapıyorlar. Bu bağışlarla ayakta duruyoruz. Keşke daha çok bağış gelse de bu sayımızı arttırabilsek. Benden evvelki başkanlarımızın burada çok emekleri vardır. Vefat edenler nur içinde yatsınlar."

Yardım sevgisi nesilden nesile aktarılıyor

Cebeci, cemiyetin dayanışma ruhunu nesilden nesile taşıdığını söyledi.

"Bize babadan oğula, dededen toruna kadar yardım edenler var. Herkes kendi bütçesiyle katkıda bulunuyor." diyen Cebeci, yardımlaşmayı artırmak için tüm hayırseverlere çağrıda bulundu.

Cebeci, cemiyetten yardım almak isteyenlerin muhtarlıklardan alınan fakirlik belgesiyle başvurduğunu, daha sonra evlerine gidip durumlarına baktıklarını anlattı.

Hazırladıkları rapora göre de aileyi yardım listesine aldıklarını, sadece gıda ve giysi yardımıyla yetinmediklerini belirten Cebeci, "Başvuranlara gelinlik de veriyoruz. Elimizdeki bütün imkanları herkese kullanmaya çalışıyoruz. Mutfak eşyası yardımı yapıyoruz. Çok ihtiyaç oluyor. Maalesef bunlar çok az geliyor. Onun için mutfak eşyası yardımını özellikle rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cebeci, yardım alanların "Allah razı olsun" demesi, sarılması ve öpmesinin kendilerini son derece mutlu ettiğini dile getirdi.

Gençliğim bu cemiyette geçti

Cemiyetin Yönetim Kurulu Üyesi Semra Bayraktar ise 1975'ten bu yana burada gönüllü çalıştığını, gençliğini yardım yaparak geçirdiğini söyledi.

Bundan son derece memnun olduğunu kaydeden Bayraktar, şöyle konuştu:

"Burası bana huzur veriyor. İnsanlara iyilik yapıyorsunuz. Yardım alanların teşekkürü, mutluluğu, çocukların sevincini görmek çok başka bir olay. Geçmişte cemiyet 220 aileye ulaşıyordu. Artan maliyetler nedeniyle bu sayı 152'ye düştü. Cemiyetin verdiği yardımlar arasında gelinlik, smokin ve sünnet kıyafetleri de bulunuyor. Eskiden daha fazla düğün yapıldığını düşünüyorum. Şimdi bu kıyafetlere talep azalmış gibi görünüyor ama yine de ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyoruz."

Bayraktar, geçmişte gönüllülüğün daha yaygın olduğunu, öğretmenlerin bile derslerinden sonra cemiyetlere gelip, yardım faaliyetlerine katıldığını belirtti.

Cemiyetten 17 yıllardır destek gören 70 yaşındaki Ömer Toprak da (70) "Her ayın son cumartesi günü yardım alıyoruz. Allah bu yardımı yapanlardan razı olsun." dedi.

Fatma Yalçın ise 1983'ten beri cemiyetten erzak ve giysi yardımları aldığını dile getirerek, buradan birçok kişinin faydalandığını ifade etti.