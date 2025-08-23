11 Yaşındaki Yakup Akkuzu, Kur'an-ı Kerim'i 5 Ayda Ezberledi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan ortaokul öğrencisi Yakup Akkuzu, Kur'an-ı Kerim'i 5 ayda ezberledi.

6. sınıfa geçen 11 yaşındaki Akkuzu, geçen yıl eylül ayında Gölkent Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu'nda eğitim almaya başladı.

Ezberinin güçlü olduğu fark edilince özel programla bu yıl mart ayının sonunda hafızlığa başlayan Akkuzu, Kur'an-ı Kerim ezberini 5 ayda tamamladı.

Ailesi ve hocalarının takdirini kazanan Akkuzu, ileride Kur'an-ı Kerim hocası olarak kendisi gibi hafızlar yetiştirmek istiyor.

"Olağanüstü bir yetenek"

Kursun dernek başkanı Kadir Çelikiz, AA muhabirine, 20 derslik, 40 yatakhane, 2 çok amaçlı salon, halka açık cami, yemekhane, oyun alanları, bilgisayar odaları, kültürel ve sosyal faaliyetlerin yapıldığı alanların bulunduğu kursta, 200 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

Öğrencilerden yazılı ve sözlü mülakatlarla 2 aylık oryantasyon sürecinden sonra başarılı olanları hafızlık proje sınıflarına aldıklarını aktaran Çelikiz, "O sınıflarda hem akademik eğitim veriliyor hem de hafızlık eğitimine devam ediyorlar. Öncesinde yüzüne eğitim alıyorlar. Yaklaşık 8 ay gibi bir süre, çocuklarımız elifbadan başlıyorlar, Kur'an-ı Kerim'e geçiyorlar. Yüzüne eğitimini, talim, tecvit, temel dini bilgiler derslerini alıyorlar. Hafızlık hazırlık süreçlerine başlıyorlar. Buradaki süreçlerinde başarılı olurlarsa hafızlık eğitimi için hafızlık sınıflarına geçiş yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Çelikiz, ortalama hafızlık süresinin yaklaşık 15 ay olduğunu belirterek, Yakup Akkuzu'nun hafızlık denemesinde ezberleri rahat yapmasıyla hocasının dikkatini çektiğini kaydetti.

Akkuzu'yu "olağanüstü bir yetenek" olarak tanımlayan Çelikiz, şöyle devam etti:

"Allah nazarlardan saklasın. Allah anne babasından, hocasından razı olsun. Hafızlık yaparken 'üstün kabiliyetli' dediğimiz öğrenciler oluyor ama bunun en normali 6 ay gibi bir süredir. 6, 7, 8, 9 ay gibi sürede hafız olan öğrencilerimiz oldu ama Yakup'un normal ders günlerini sayarsak 100 gün gibi bir sürede Yakup hafızlığını tamamladı. 5 ay ifadesi içerisinde ramazan ve kurban bayramları tatilleri var, hafta sonu tatilleri var. Bunları da dahil ederek 5 ayda tamamladı. Kursumuzda böylece Yakup 61. hafızımız oldu."

Çelikiz, kurslarında hafızlığı tamamlanan öğrenciler için pasta kestiklerini ve hafızlara çeşitli hediyeler verdiklerini sözlerine ekledi.

"Kur'an kursu öğreticisi olmak istiyorum"

Kur'an-ı Kerim'i 5 ayda ezberleyen 11 yaşındaki Yakup Akkuzu, kurstaki eğitimlere elifba ile başladığı, hocasının da çabasıyla bu süreci tamamladığını söyledi.

Daha sonra hafızlık dönemine başladığını dile getiren Akkuzu, hocasının, derslerini verirken hızlı şekilde Kur'an-ı Kerim'i ezberlediğini gördüğünü kaydetti.

Akkuzu, küçüklüğünden beri hafızlık isteğinin olduğunu, ailesinin de desteğiyle bu yönde eğitim almaya başladığını anlatarak, "Hafızlık sürecinde zorlandığım anlar oldu ama yine de pes etmedim ve çalışmaya devam ettim. Yapamadığım sayfalar oldu. Üstüne üstüne gittim. Büyüyünce Kur'an kursu öğreticisi olmak istiyorum. Ben de hafız yetiştirmek istiyorum. Hem ahirette hem de dünyada bize yararı olur." diye konuştu.