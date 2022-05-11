11. Saraybosna İş Forumu'nda Kovid-19 sonrası iyileşme süreci ele alındı

AYDIN (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Kovid-19 salgınına bağlı sebeplerden 2 yıl ara verilen Saraybosna İş Forumu'na (SBF) katılarak, aşı üretimi ve dağıtımında Türkiye'nin herkese örnek olması gerektiğini söyledi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu forumda "Kovid-19 sonrası ekonomik iyileşme, geri dönüş fırsatları" konulu panele katılan Avdagiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'in yabancı yatırımcılar için aranılan bir ülke olduğunu ifade ederek, bu durumun daha da artması için ülkenin çalışmalar yapması gerektiğini belirtti.

Türkiye ile dış ticaret hacminin bir milyar avroya ulaşmasının hedeflendiğini aktaran Avdagiç, "SBF gibi etkinlikler hem bölge hem de Bosna Hersek için oldukça büyük önem taşıyor. Bosna Hersek ihraç ettiğinden daha fazlasını ithal ediyor. Bu dengesizliğin ortadan kalkması için Bosna Hersek'in Türkiye'ye ihracata daha çok odaklanması lazım." dedi.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Teknopark AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da foruma Türkiye'den 20'ye yakın yönetici ile katıldıklarını söyleyerek, "Bilgi paylaşımı yapmalı ve bunları birleştirmeliyiz. Türkiye'de firmaları bir araya getirip küme haline getiriyoruz. Enerji, havacılık raylı sistem, haberleşme teknikleri gibi kümelerimiz var." diye konuştu.

Saraybosna'da da somut işleri hayata geçirmeyi planladıklarını belirten Aydın, Bosna Hersek'teki iş fırsatlarının değerlendirilmesinin önemli olduğunu ve forumun bunların keşfedilmesi için önemli bir ortam sağladığını kaydetti.

Avdagiç, aşı temininde Türkiye'yi örnek gösterdi

Panelde moderatörlüğü üstlenen OSTİM Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek de Kovid-19'un tüm ülkeler için büyük bir sınav olduğunu ifade ederek panelin, ekonomik iyileşme bakımından tecrübe paylaşımına olanak sağladığını söyledi.

Eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı Stjepan Mesic, siyaset hayatında birçok savaş ve ekonomik krizle karşı karşıya kaldığını anımsatarak, "Salgınla beraber dünya daha önce görmediği bir ekonomik ve siyasi mücadeleye girdi. Bu durum ekonomik ve siyasi anlamda istikrarsız olan ülkeler için çok daha zordu." dedi.

Eski Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev de Ukrayna'daki savaşın ekonomik etkilerinin de ele alınması gerektiğini vurgulayarak "Tam salgın sona erdi diye düşünürken yeni bir krizle karşı karşıyayız." diye konuştu.

Panelde yaptığı konuşmada Avdagiç, Kovid-19'un dünyadaki zayıflıkları ortaya çıkardığına işaret ederek, "Özellikle aşı temini konusunda zengin ülkeler bencilce davrandı. Türkiye'nin her zaman savunduğu eşitlik ve adalet sağlanmadı. Türkiye de aşı üreten bir ülke oldu ve Türkiye'nin gösterdiği tavrın herkese örnek olması gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Orhan Aydın da Kovid-19'un birçok alanda bakış açısını değiştirdiğini ifade ederek, dünyanın salgınla beraber insanlık olgusunun farkına vardığını belirtti.

Yarın sona eriyor

Yarın sonra erecek SBF'de, "yabancı şirketlere ait ürünlerin Güneydoğu Avrupa'da üretimi" konusu ele alınırken forumda Bosna Hersek başta olmak üzere Hırvatistan, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Karadağ ve Arnavutluk'tan 300'e yakın projenin tanıtımı yapılacak.

Forumun açılışına Ticaret Bakanı Mehmet Muş katılırken, 33 farklı ülkeden yetkili de hazır bulundu.

SBF'nin destekçileri arasında BBI, Saraybosna Kantonu Ekonomi Bakanlığı, İslam Kalkınma Bankası, Dubai Islamic Bank ve Abu Dhabi Islamic Bank bulunurken forumun resmi hava yolu şirketi, Türk Hava Yolları (THY) oldu.