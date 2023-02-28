11'inci kattan düşen üniversiteli Ahmet Faruk, Bursa'da toprağa verildi Güncel Haberler SAMSUN'da oturduğu apartmanın 11'inci kat balkonundan düşen üniversite öğrencisi Ahmet Faruk Eren'in (23) cenazesi, Bursa'nın İnegöl ilçesinde toprağa verildi. SAMSUN'da oturduğu apartmanın 11'inci kat balkonundan düşen üniversite öğrencisi Ahmet Faruk Eren'in (23) cenazesi, Bursa'nın İnegöl ilçesinde toprağa verildi. Olay, dün Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde öğrenci olan Ahmet Faruk Eren, 11'inci kattaki evinin balkonundan zemine düştü. Ağır yaralanan Eren, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ambulansla kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi. Eren'in savcılık incelemesinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazesi, memleketi Bursa'ya getirildi. Ahmet Faruk Eren, bugün öğle vakti İnegöl ilçesindeki Hacı Yusuf Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Hastane Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Faruk Eren Samsun İnegöl Bursa Güncel Haberler

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