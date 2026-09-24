11. Eskişehir Cam Festivali'nde İtalyan Boscolo eşinin tasarımlarını şekillendirdi

ESKİŞEHİR'de Cam Festivali'ne İtalya'dan katılan Aldo Boscolo (37), eşi Marta Rossetto'nun (36) çizip tasarladığı şekilleri, yaklaşık bin santigratlık yüksek sıcaklıktaki ateşte cam eserler haline getiriyor. Eşi Marta'nın sanat görüşüne çok güvendiğini anlatan Boscolo, "20 yıldır beraberiz, kağıda çizdiği tasarımları bana veriyor. Ben de bin derecelik sıcaklıkta cam ham maddeleri kullanarak tasarımı cam eserlerine dönüştürüyorum" dedi.

Odunpazarı Belediyesi, bu yıl 11'nci kez 'Uluslararası Cam Festivali' düzenledi. Açık Alevde Şekillendirme Atölyesi'nde İtalyan Aldo Boscolo, Serenay Gülyağcı ve Ayşem Ötük ateş başında camı ateşle şekillendirdi. Festivale İtalya'dan eşi Marta Rossetto ile birlikte gelen Aldo Boscolo'nun tasarımı ilgi çekti. Boscolo, festival boyunca eşi Rossetto'nun çizip tasarladığı şekilleri, yüksek sıcaklıktaki camı şekillendirerek esere dönüştürdü. Çiftin yürüttüğü üretim süreci de festivalin dikkat çeken çalışmalarından oldu. Camı ateşle şekillendiren Boscolo, eşiyle birlikte üretmenin kendileri için ayrı anlam taşıdığını belirterek, Rossetto'nun tasarımlarını camda hayata geçirmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

'TÜRKİYE'DE İNSANLAR CANA YAKIN'

Yaklaşık 20 yıldır cam sanatlarıyla ilgilendiğini ifade eden Aldo Boscolo, eşinin de kendisine çizimleriyle yardım ettiğini söyledi. Eşi Marta'nın sanat görüşüne çok güvendiğini anlatan Boscolo, "Çünkü sanat görüşü ve yaratıcılığı oldukça yüksek birisi kendisi ve 20 yıldır da bana yardım ediyor. Kağıda çizdiği tasarımları bana veriyor. Ben de bin derecelik sıcaklıkta cam ham maddeleri kullanarak tasarımı cam eserlerine dönüştürüyorum. 20 yıldır camla ilgilendiğim için artık kendime has tekniklerde geliştirdim. Eşimin çizimlerine şekil vermeyi de çok seviyorum. Türkiye'de insanlar gerçekten oldukça cana yakın davrandı, oldukça yardımcı oldular. Buranın kültürü ve yemekleri oldukça güzeldi. İtalyan birisi olarak yemekleri sevmek, gittiğim ülkenin yemeğini sevmek oldukça zor ama yemekleri ve kültürü çok beğendim. Herkes bana yardımcı oldu" dedi.

Marta Rossetto da sanatsal ve yaratıcı çizimler yapmaya çalıştığını söyledi. Tasarladığı şekillerin eşinin sıcak ateşte cam sanatına dönüşmesini izlemeyi çok sevdiğini ifade eden Rossetto, "Oldukça sanatsal, yaratıcı bir kadınım. Orada keşfettiğimde kendimi buldum ve kocam da oldukça yardımcı oldu bu konuda. Tasarımları ben yapıyorum ve kocam da onları gerçeğe dönüştürüyor. Bu konumdan çok mutluyum, sanatçı kişiliğimi dışa vurabiliyorum. Türk insanı, Eskişehir insanı oldukça nazikti ve bize her anlamda yardımcı oldular" diye konuştu.

Festivalde farklı ülkelerden cam sanatçıları eserlerini ve tekniklerini sanatseverlerle buluştururken, 'Açık Alevde Şekillendirme Atölyesi'nde yapılan canlı uygulamalar, ziyaretçilere cam sanatının üretim sürecini yakından görme fırsatı sundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı