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"11. Attila İlhan Edebiyat Ödülleri" başvuruları sona erdi

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Attila İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen 11. Attila İlhan Edebiyat Ödülleri'nde başvuru süreci sona erdi. Şiir, roman ve senaryo kategorilerinde toplam 175 eser yarışmaya katıldı. En fazla başvuru 99 eserle roman dalında yapılırken, kazananlar ekim ayı sonunda açıklanacak.

Attila İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı tarafından Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları desteğiyle düzenlenen "11. Attila İlhan Edebiyat Ödülleri"nde başvuru süreci sona erdi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, yarışmaya şiir, roman ve senaryo kategorilerinde 175 eser başvuru yaptı.

Yarışmanın bu yıl en çok başvuru alan kategorisi olan "Attila İlhan Roman Ödülü"ne 99 eser başvuruda bulundu. Vakıf tarihinin en yüksek katılım oranına ulaşan ödüllerde şiir alanında 52, senaryoda ise 24 eser yarışmaya dahil oldu.

Yarışmada şiir ve roman kategorisinde geçen yıl ilk baskısı yapılan kitaplar değerlendirilirken, senaryo dalında herhangi bir yıl kısıtlaması uygulanmadı.

Ayrıca yarışma kapsamında ilk roman ve ilk şiirini yayımlayan genç yeteneklere "Vakıf Özel Teşvik Ödülü" verilecek.

Roman kategorisindeki eserleri Mehmet Eroğlu, Handan Coşgun, Faruk Şüyün, Seval Şahin ve Ali Cem İlhan değerlendirirken, şiir kategorisindeki seçici kurulda Metin Celal, A. Ali Ural, Adnan Özer, Tuğrul Tanyol ve Prof. Dr. Yakup Çelik yer alıyor.

Senaryo seçici kurulu ise Biket İlhan başkanlığında Canan Gerede, Elçin Hanbay Kaya, Esra Even ve Prof. Dr. Oğuz Makal'dan oluşuyor.

Değerlendirmelerin ardından yarışmanın kazananları ekim ayı sonunda açıklanacak.

Kaynak: AA / Asya Setinay Karagül
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