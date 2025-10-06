Haberler

105 Yaşında Vefat Eden Kore Gazisi Derviş Karakuş'un Cenazesi Defnedildi

Yayladağı ilçesinde 105 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Derviş Karakuş'un cenazesi, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Törene ailesi ve vatandaşların yanı sıra yerel yöneticiler de katıldı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 105 yaşında vefat eden Kore gazisi Derviş Karakuş'un cenazesi toprağa verildi.

Yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede dün hayatını kaybeden Karakuş için Bezge Merkez Camisi'nin önünde tören düzenlendi.

Karakuş'un Türk bayrağına sarılı cenazesi, askerlerin omzunda tören alanına getirildi.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Karakuş'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Yalçın ve vatandaşlar da katıldı.

Törenin ardından Kore gazisi Karakuş'un naaşı, Yeditepe Asri Mezarlığı'nda okunan dualar eşliğinde defnedildi.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel
