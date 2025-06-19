1000 Enstrüman 1000 Umut Konseri İstanbul'da Gerçekleşti

İstanbul Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gönüllü Hizmet Vakfı işbirliğiyle "1000 Enstrüman 1000 Umut Konseri" düzenlendi.

Ataşehir'deki İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde "Enstrümansız Okul Kalmasın" projesi kapsamında gerçekleşen konserde, ilkokuldan lise seviyesine kadar 1000'e yakın öğrenci yer aldı.

Öğrenciler konserde, enstrüman çalarak çeşitli şarkılar seslendirdi.

Konserin ardından konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, dünyadaki en büyük yatırımın eğitime ve insana olan yatırım olduğunu söyledi.

Alemin ve kainatın özünün insan olduğunu belirten Yentür, "İnsan bütüncül olarak ruhuyla, kalbiyle, aklıyla ve merhametiyle bir bütündür, okul da bunun için vardır. İyi, duyarlı ve güzel insan yetiştirmek en büyük amacımızdır." ifadesini kullandı.

Yentür, çocukların sanat, kültür ve akademik yönüyle gelişimlerine ortam sağladıkları için okul aile birliklerine, okul müdürlerine ve yöneticilerine teşekkür etti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeline değinen Yentür, "Çocuklarımızın beceri temelli bir örgü içerisinde kendilerini keşfetme süreçlerine, kendilerini hissedebilecekleri ve geliştirebilecekleri alanlar oluşturmak, bu müfredatın en önemli özelliği." dedi.

Çocuklara, keyifli, mutlu ve güzel bir tatil dönemi dileyen Yentür, "Bütün dünya çocuklarının yüzünün gülmesini istiyoruz. Savaşlarda çocuklarımız ölmesinler, insani olmayan şartlarda yaşamasınlar. Adil, paylaşımcı ve yaşanabilir bir dünya için nice güzel nesiller yetişmesi temennisindeyim." diye konuştu.

Öğrencileri kültür sanata yönlendirmeyi amaç edinen "Enstrümansız Okul Kalmasın" projesinde, İstanbul'daki 196 ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki okulun öğrencileri yer alıyor.

Projeyle, okullarda enstrüman, ekipman ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması, müzik derslerinin verimli, eğitici anlamda olumlu yönde gelişim göstermesi amaçlanıyor.