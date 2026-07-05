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Aksaray'da "TOGG Team Türkiye" gezi turu başladı

Aksaray'da 'TOGG Team Türkiye' gezi turu başladı
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Türkiye'nin 20 farklı ilinden Aksaray'a gelen 100 TOGG ve 300 katılımcı, 'TOGG Team Türkiye' gezi turu kapsamında 116 kilometrelik tarihi güzergahta konvoy halinde ilerliyor. Vali Murat Duru, TOGG'un milli teknoloji hamlesinin somut göstergesi olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin 20 farklı ilinden Aksaray'a gelen 100 TOGG ve 300 katılımcının yer aldığı "TOGG Team Türkiye" gezi turu başladı.

Aksaray Valiliğince düzenlenen TOGG Team Aksaray Gezi Turu'nun startı, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda verildi.

Aksaray'a gelen 100 TOGG ve 300 katılımcı, düzenlenen program kapsamında TOGG konvoyu ile Çanlı Kilise'den Selime Katedrali'ne, Ihlara Vadisi'ne uzanan 116 kilometrelik tarihi güzergahtan geçecek.

Vali Murat Duru, açılışta yaptığı konuşmada, Aksaray Valiliği olarak Türkiye'nin yerli sanayisine, üretimine ve teknolojik bağımsızlığına katkı sunan her sivil inisiyatifin ve sivil toplum oluşumunun destekçileri olduklarını söyledi.

Vali Duru, şunları kaydetti:

"TOGG, sadece bir otomobil değil, Türk mühendisliğinin ve 'Milli Teknoloji Hamlesi' vizyonunun yollardaki en somut nişanesidir. 20 farklı şehirden gelen bu dev konvoy, bağımsız üretim gücümüzün harika bir göstergesidir. Bu buluşma, geleceğin teknolojisi ile şanlı tarihimizi birleştiriyor. TOGG konvoyumuz, Çanlı Kilise'den Selime Katedrali'ne ve dünya harikası Ihlara Vadisi'ne uzanan 116 kilometrelik tarihi bir rota üzerinde arzıendam edecektir. Bugün misafir ettiğimiz 100 araç ve 300 TOGG kullanıcısı aile, aynı zamanda Aksaray'ımızın gönüllü turizm elçileridir. Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlarımızı ortak bir milli gurur etrafında kenetleyen bu organizasyon, dostluk ve kardeşlik bağlarımızı bir kez daha pekiştirmektedir."

Konuşmanın ardından Vali Duru'nun makam aracı TOGG ile 100 araçlık konvoy yola çıktı.

Kaynak: AA / Aynur Altunışık
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