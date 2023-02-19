10 yaşındaki Mustafa'yı enkazdan çıkaran ekip: O anın tarifi yok

SAMSUN itfaiyesinde görevli Kadir Andinç ve Mustafa Doğru, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremin 32'nci saatinde sağ olarak kurtardıkları Suriye uyruklu 10 yaşındaki Mustafa Nasır'ın enkazdan çıkarılma anını anlattı. Abdulkadir Andinç, "O an tarifi olmayan bir his yaşadık" dedi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından hızla afet bölgesine giden Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, enkaz altındaki vatandaşlara ulaşabilmek için zamanla yarıştı. Ekip, "Bir can bir umut" diye kaldırdıkları her enkazdan bir vatandaşa sağ olarak ulaşmaya çalıştı. 19 kişiyi sağ olarak kurtarmayı başaran itfaiye ekipleri, depremin 32'nci saatinde enkazdan çıkardıkları Suriye uyruklu 10 yaşındaki Mustafa Nasır ile yaşadıkları o mucize dolu anları paylaştı.

İtfaiye personeli Mustafa Doğru ise, "Biz görevimizi yaptık. Mustafa'ya adaşım diye şakalar yaptık. Bize taktik de verdi. 'Şurayı kes abi, şurayı kesersen daha rahat çıkarım' gibi. Gayet iyiydi. Sağlıklıydı. Bu hissin bir tarifi yok. Ben birini kurtarırken üzerimde ilahi bir güç olduğunu düşündüm. Girdiğimiz yerler çok dar ve ulaşılmaz alanlardı. Ölümle yaşam arasında kaldığımız bir andı" ifadelerini kullandı.