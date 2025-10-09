10. Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali Başladı

Antalya'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali" başladı.

Muratpaşa Belediyesince, kentin kültür, sanat ve turizmine katkı sağlamak amacıyla tarihi Kaleiçi'nde düzenlenen festivalde çeşitli etkinlikler yapıldı.

Bu kapsamda, Antalya Güzel Sanatlar Derneği (GÜSAD) üyesi sanatçılar, sanat çalıştayı gerçekleştirdi.

Kaleiçi sokaklarında düzenlenen çalıştayda, 58 GÜSAD üyesi, seramik heykel, ebru, suluboya, akrilik ve yağlı boya çalışması yaptı.

GÜSAD Yönetim Kurulu Üyesi ve ressam Ece Lale Kırdım, yaptığı konuşmada, dernek olarak festivalin 10. yılını çalışmalarla kutladıklarını söyledi.

Üyelerin her birinin özgün ve farklı konularda çalıştığını aktaran Kırdım, çalıştayda canlı performansların sergileneceğini de vurguladı.

Soyut resim sanatçısı Fergül Cetiz Okudan da amaçlarının Antalya'yı tanıtmak olduğunu belirtti.

Kendisinin de soyut tablo çalışması yapacağını ve sanatçıların eserlerinin daha sonra sergileneceğini ifade eden Okudan, "Sulu boya, yağlı boya, seramik ve ebru sanatçılarımız var. Yurt içinden yurt dışından misafirlerimiz var. Her sene bu tarihi sabırsızlıkla bekliyoruz. Bunların senelerce devam etmesini sanat adına istiyoruz." diye konuştu.

"Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali" 12 Ekim'e kadar devam edecek.