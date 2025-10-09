Haberler

10. Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali Başladı

10. Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali, tarihi Kaleiçi'nde çeşitli sanat etkinlikleriyle başladı. Festivalde sanatçılar, seramik heykel, ebru, suluboya ve yağlı boya çalışmaları yapıyor.

Antalya'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali" başladı.

Muratpaşa Belediyesince, kentin kültür, sanat ve turizmine katkı sağlamak amacıyla tarihi Kaleiçi'nde düzenlenen festivalde çeşitli etkinlikler yapıldı.

Bu kapsamda, Antalya Güzel Sanatlar Derneği (GÜSAD) üyesi sanatçılar, sanat çalıştayı gerçekleştirdi.

Kaleiçi sokaklarında düzenlenen çalıştayda, 58 GÜSAD üyesi, seramik heykel, ebru, suluboya, akrilik ve yağlı boya çalışması yaptı.

GÜSAD Yönetim Kurulu Üyesi ve ressam Ece Lale Kırdım, yaptığı konuşmada, dernek olarak festivalin 10. yılını çalışmalarla kutladıklarını söyledi.

Üyelerin her birinin özgün ve farklı konularda çalıştığını aktaran Kırdım, çalıştayda canlı performansların sergileneceğini de vurguladı.

Soyut resim sanatçısı Fergül Cetiz Okudan da amaçlarının Antalya'yı tanıtmak olduğunu belirtti.

Kendisinin de soyut tablo çalışması yapacağını ve sanatçıların eserlerinin daha sonra sergileneceğini ifade eden Okudan, "Sulu boya, yağlı boya, seramik ve ebru sanatçılarımız var. Yurt içinden yurt dışından misafirlerimiz var. Her sene bu tarihi sabırsızlıkla bekliyoruz. Bunların senelerce devam etmesini sanat adına istiyoruz." diye konuştu.

"Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali" 12 Ekim'e kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
Hamas: Gazze'de kalıcı ateşkes başladı

Dünyanın beklediği açıklama Hamas'tan geldi! Gözler şimdi İsrail'de
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Biz, Türkiye'yi tehdit etmek için çok küçüğüz

"Türkiye'yi tehdit etmek için çok küçüğüz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine 'Reis' diye seslenen vatandaşa verdiği yanıt bomba

Kendisine "Reis" diye seslenen vatandaşa verdiği yanıt bomba
'Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözer?' anketi! 7 yıl sonra bir ilk yaşandı

"Sorunları hangi parti çözer?" anketi! 7 yıl sonra bir ilk yaşandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bazılarının adını ilk kez duyacaksınız! İşte Gazze'de ateşkesi istemeyen 10 ülke

İşte Gazze'de ateşkese karşı çıkan 10 ülke
'Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözer?' anketi! 7 yıl sonra bir ilk yaşandı

"Sorunları hangi parti çözer?" anketi! 7 yıl sonra bir ilk yaşandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.