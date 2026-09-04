Anne Mahkemede Gözyaşlarıyla Savundu

'ÇANTANIN İÇERİSİNDE SİLAH OLDUĞUNU NASIL DÜŞÜNEBİLİRİM'

Türkiye Büyük Millet Meclisi Okul Araştırma Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin ve üyesi AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ile Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Emir Hasan Arslantaş'ın da katıldığı duruşmada, anne Peyman Pınar Mersinli de suçlamaları kabul etmedi.

Ağlayarak savunma yapan Mersinli, "Ben de başsağlığı dileyerek başlamak isterdim ama bir caninin annesi olarak gördüğünüz için ne diyeceğimi bilmiyorum. Olayın şoku içerisindeyim, ilaç kullanmaya başladım. Ne silahın sayısını ne de şekillerini bilmiyorum. Aras'ın baygınlık geçirip hastaneye kaldırılmasıyla ilgili eşim ilgilendi ve psikiyatriye gitmesi gerektiğinin söylendiğini söyledi. Biz de araştırma yaptık. Çok üzgünüm, herkes adına çok üzgünüm. Evden çıkarken gördüm ama çantanın içerisinde silah olduğunu nasıl düşünebilirim" dedi.

Kahramanmaraş 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşması devam ediyor.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı