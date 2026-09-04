Haberler

Anne Mahkemede Gözyaşlarıyla Savundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

'ÇANTANIN İÇERİSİNDE SİLAH OLDUĞUNU NASIL DÜŞÜNEBİLİRİM'Türkiye Büyük Millet Meclisi Okul Araştırma Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin ve üyesi AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ile Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Emir...

'ÇANTANIN İÇERİSİNDE SİLAH OLDUĞUNU NASIL DÜŞÜNEBİLİRİM'

Türkiye Büyük Millet Meclisi Okul Araştırma Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin ve üyesi AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ile Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Emir Hasan Arslantaş'ın da katıldığı duruşmada, anne Peyman Pınar Mersinli de suçlamaları kabul etmedi.

Ağlayarak savunma yapan Mersinli, "Ben de başsağlığı dileyerek başlamak isterdim ama bir caninin annesi olarak gördüğünüz için ne diyeceğimi bilmiyorum. Olayın şoku içerisindeyim, ilaç kullanmaya başladım. Ne silahın sayısını ne de şekillerini bilmiyorum. Aras'ın baygınlık geçirip hastaneye kaldırılmasıyla ilgili eşim ilgilendi ve psikiyatriye gitmesi gerektiğinin söylendiğini söyledi. Biz de araştırma yaptık. Çok üzgünüm, herkes adına çok üzgünüm. Evden çıkarken gördüm ama çantanın içerisinde silah olduğunu nasıl düşünebilirim" dedi.

Kahramanmaraş 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşması devam ediyor.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İstanbul'u kana bulayacaktı! İşte 21 yaşındaki teröristle ekiplerin çatışma anı

İşte 21 yaşındaki teröristin polisle çatışma anı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaca ünlü şarkıcıdan sahnede frikik! Eteği düşünce dansçısı yetişti

Dünyaca ünlü şarkıcının zor anları! Eteği düştü, frikik verdi
Ağırlığı kaldırdıktan saniyeler sonra yere yığıldı! Salonda korku dolu anlar

Ağırlığı kaldırdıktan sonra korkulan oldu! Görüntü çok kötü
Eski bakan hakkında olay rapor! Korumasıyla ilişkisi rapora girdi

Eski bakanı yakacak rapor! Korumasıyla neler yaşamış neler
Beşiktaş'ta kasanın anahtarı Orkun Kökçü'de! Rakam bomba

Beşiktaş'ta kasanın anahtarı Orkun'da
Gazeteci Oya Lale Arslan gözaltına alındı! Suçlamalar vahim

Gazeteci Oya Lale Arslan gözaltına alındı! Suçlamalar vahim
Tesla Cybercab yollara çıktı! Sürücüsüz taksi dönemi başladı

Sürücüsüz taksi dönemi başladı! Tesla Cybercab yollara çıktı
Zeynep Yıldırım cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı! 6 şüpheli adliyede

Zeynep Yıldırım cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı!