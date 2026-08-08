Haberler

Bursa'da Çalıntı Araç Kovalaması: 3 Gözaltı

Bursa'da Çalıntı Araç Kovalaması: 3 Gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da Plaka Tanıma Sistemi'ne çalıntı kaydıyla takılan otomobil, polisin 10 kilometrelik takibi sonucu Yıldırım'da durduruldu. 3 şüpheli gözaltına alınırken, ehliyetsiz sürücüye 380 bin lira ceza kesildi.

BURSA'da Plaka Tanıma Sistemi'ne (PTS) çalıntı kaydıyla takılan otomobil, polisin 10 kilometrelik takibi sonucu Yıldırım ilçesinde durduruldu. Olayda 3 şüpheli gözaltına alınırken, ehliyetsiz ve sahte plakalı çalıntı araç sürücüsüne 380 bin lira ceza kesildi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Osmangazi ilçesinde meydana geldi. PTS kameraları, trafikte seyir halindeki bir otomobilin çalıntı kaydının bulunduğunu tespit etti. Sistemden gelen bildirim üzerine polis ekipleri, otomobilin geçiş güzergahlarında önlem aldı. Otomobili Ankara Yolu Caddesi'nde tespit eden ekipler, 'dur' ihtarında bulundu. Polis ekiplerinin ihtarlarına aldırış etmeyen sürücüsü, kaçmaya başladı. Osmangazi ilçesinden başlayan takip, yaklaşık 10 kilometre boyunca sürdü. Kaçış güzergahı boyunca ekiplerin takibindeki otomobil, merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 9. Çınar Sokak'ta Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri tarafından önü kesilerek durduruldu. Araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince 380 bin lira ceza yazıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cevdet Yılmaz'dan Mısır'ın Mekke Anlaşması'na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın?

Erdoğan'ın yardımcısı sinyali verdi! Bu imza atılırsa dengeler değişir
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor

Bakan Uraloğlu'undan müjde! 7 saatlik yol 1 saat 45 dakikaya düşüyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan'ın tepki gösterdiği saldırgan 5 yılda çıktı! Şimdi cinayetle aranıyor

Erdoğan'ın "Nasıl salınır?" dediği isim 6 yıl sonra cinayet işledi
Denize giren vatandaş savaştan kalma askeri mühimmat buldu

Vatandaş denizde bulup kumsala çıkardı, ekipler anında müdahale etti
Acun Ilıcalı şampiyonluk favorisini açıkladı: Bir tık önde

Süper Lig'deki şampiyonluk favorisini "Bir tık önde" diyerek açıkladı
Dünya Bankası'ndan Suriye'ye 100 milyon dolarlık hibe

Komşuya para muslukları açıldı! 100 milyon dolar hibe ettiler
Vapurda skandal görüntü! Şort giyen genç kıza bastonla vurdu

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Yeni Partili Günaydın'dan Beşikçioğlu'na olay sözler: Adam uyuşturucu kullanıyor

Beşikçioğlu'nu satan satana! Bu kez darbeyi en yakınından yedi
Fenerbahçe Lukaku için masada: Napoli'nin istediği rakam belli oldu

Ve beklenen oldu!