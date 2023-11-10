10 Kasım'da vatandaşlar Anıtkabir'e akın etti

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, vefatının 85'inci yılında ziyaretçi akınına uğradı.

Anıtkabir, sabah saatlerinde devlet erkanının katıldığı resmi törenin ardından vatandaşların ziyaretine açıldı. Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen her yaştan vatandaşlar, Atatürk'ü ziyaret için Anıtkabir'e akın etti. Atatürk'ün mozolesine karanfiller bırakan vatandaşlar, saygı duruşunda bulunup dualar okudu. Nöbet değişimi yapan askerlerin yaptığı seremoni, ilgiyle izlendi. Anıtkabir'deki hoparlörlerden de Atatürk'ün 10'uncu Yıl Nutku'nun ses kaydı dinletildi. Anıtkabir bugün saat 21.00'e kadar ziyarete açık olacak.