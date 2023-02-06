10 ili vuran deprem sonrası vicdanları sızlatan fırsatçılık! Kira ve battaniye fiyatlarına zam yaptılar

Türkiye, 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaketle sarsılırken, binden fazla vatandaşımızın can verdiği deprem sonrası yine fırsatçılar ortaya çıktı. 2 bin 818 binanın yıkıldığı deprem bölgesindeki bazı ev sahipleri kiraları artırırken, bölgeye gönderilmek için alınan battaniye fiyatlarına istenen yüzde 150'lik zam pes dedirtti.

10 ili vuran 7.7 ve 7,6'lık iki büyük depremde toplam 1014 vatandaşımız hayatını kaybederken, 5 bin 385 kişi yaralandı, 2 bin 818 bina yıkıldı.

DEPREM SABAHI KİRAYA 500 TL ZAM

Ülkemiz 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaketle sarsılırken, yaşanan büyük depremi fırsata çevirmek isteyenler ise fiyat güncelleme derdine düştü. Daha önce İzmir ve Elazığ depremlerinde de yaşanılan kira fırsatçılığı bu büyük depremde de yaşandı. Depremden etkilenen Malatya'daki bir ev sahibinin 6 Şubat' sabahı fiyat güncellemesi yaparak 500 TL zam yapması pes dedirtti.

BATTANİYE FİYATLARINA YÜZDE 150 ZAM YAPTILAR

Öte yandan soğuk havanın etkili olduğu deprem bölgesi için en öncelikli ihtiyaçlardan biri battaniye. Battaniye alarak bölgeye yardım göndermek isteyenlerin olması fırsatçıların gözünü döndürdü.

Battaniye fiyatlarında fırsatçılık yapıldığını söyleyen gazeteci Hande Fırat sosyal medya hesabından "Sabah battaniyeleri 100 e satan bazı fırsatçılar şimdi 250 ye çıkarmak nasıl bir vicdan! Ayıptır ayıp" açıklamasında bulundu.